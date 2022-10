(En direct) Atletico Madrid 0 - 0 Club Bruges : première difficile, la défense tient bon

Les compositions

Bruges

Seul Meijer n’est pas dans le onze par rapport à l’aller, il est remplacé par Skov Olsen qui reprend sa place sur le flanc, Buchanan récupère son poste en défense.

Changements : Meijer (pour Skov Olsen, 49e), Balanta (pour Jutgla, 72e)

Atletico

Pas de Belges à l’horizon, Witsel et Carrasco sont sur le banc. Par rapport à l’aller, Morate cède sa place à Correa et Saul fait son entrée, tout comme Lemar, Kondogbia et Reinildo, dans une formation en 5-3-2.

Changements : Carrasco (pour Correa, 60e), Morata (pour Lemar, 60e), De Paul (pour Koke, 60e), Cunha (pour Saul, 73e), Witsel (pour Griezmann, 79e)

Le live

La première action dangereuse est pour Bruges, qui n’est pas venu pour parquer le bus devant les cages. Après une bonne reconversion côté droit, Jutgla arrive à s’offrir une frappe qui n’inquiétera pas réellement Oblak. L’Atleti répond par le biais de Correa qui, après une superbe combinaison dans l’axe, arrive à se décrocher un face-à-face, néanmoins avec un angle fermé, avec Mignolet qui, heureusement pour lui, voit la frappe passer à côté de son poteau. Un deuxième avertissement arrive dans la foulée, Correa, en forme en ce début de rencontre, est bien lancé dans le dos de la défense et sert Saul devant les filets vide qui ne se fait pas prier. L’arbitre de touche lève son drapeau et signale un hors-jeu de Correa à la base de l’action synonyme de but annulé. Les Brugeois doivent faire attention.

Griezmann butera quant à lui sur Mignolet qui sort sa tête puissante en corner.

Le premier tournant du match est sûrement le penalty sur Buchanan suite à une faute de Molina après un bon crochet du Canadien. Alors que l’arbitre a préalablement sifflé en faveur des Brugeois, après vérification à la VAR, le " ref " revient sur sa décision, ce qui est difficile à confirmer : est-ce le Canadien qui met une semelle à son opposant en faisant sa feinte de frappe où le contraire ?

Au retour du vestiaire, Odoi est pris de folie et décide de vouloir dribbler tout le terrain depuis la défense, il perd vite la balle et c’est relancé vers Griezmann qui force Mignolet à une sortie 5 étoiles. La balle revient sur Correa qui n’arrive pas à cadrer.