David Moyes se méfie d’Anderlecht en Conference League: « Il y avait peu de différence à l’aller »

Lors du match aller, West Ham avait fait la différence après les montées de Declan Rice, Lucas Paqueta et Gianluca Scamacca, ce dernier inscrivant le but de la victoire sur un assist de Paqueta. "Nous étions juste un peu meilleurs. Areola a dû réaliser un bel arrêt en fin de match pour garder les trois points et Anderlecht avait bien joué. Pour nous, le plus important est de poursuivre sur notre lancée, continuer à nous créer des occasions et les transformer en buts."