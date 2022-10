Une médiatisation soudaine qu’on attendait plutôt il y a dix mois, lorsqu’il occupait le poste d’attaquant de pointe du FC Barcelone. Et pourtant, elle pourrait tomber à pic, quelques semaines avant le Mondial au Qatar. Un Blauw en Zwart dans la sélection de Luis Enrique ? Les paris sont ouverts.

"En réalité, il s’est fait connaître en passant du centre de formation de l’Espanyol à celui du FC Barcelone, avance David Medina, responsable pour Marca de l’Atlético de Madrid et présent la semaine passée au Jan Breydel. En Espagne, on parle énormément des jeunes de la Cantera du Barça et du Real Madrid."

Malgré ses 19 buts inscrits avec l’équipe B et sa réalisation avec les A, la saison passée, le Barça a accepté l’offre du FC Bruges. "J’ai été très surpris, poursuit le journaliste. Généralement, les jeunes qui sortent du Barça attirent forcément l’attention des autres formations, ils sont suivis de près. Finalement, personne n’a apparemment misé sur lui en Espagne et il a rejoint un championnat moins connu. "

Il n’a cependant pas disparu des radars très longtemps. Une réapparition grâce à ses performances… et au tirage au sort de la C1. "Quand je l’ai vu mardi dernier à Bruges, j’ai été agréablement surpris. C’est un attaquant du top niveau. "

Il n’aurait sans doute pas fait la Une des journaux s’il avait été décisif face au Milan AC, à la Juventus ou au Bayern. La machine médiatique s’est emballée. Après le match à Porto, un journaliste de Chiringuito affirmait qu’un membre du staff de la Roja suivait Jutglà. Il y a quelques jours, il était cité à Arsenal.

"Maintenant que l’Espagne doit dresser sa liste pour le Mondial, il pourrait très bien s’y retrouver. Car la Roja n’a pas beaucoup d’attaquants de haut niveau. Morata sera normalement titulaire. Ferran Torres sera aussi présent. Ensuite, il y a Gerard Moreno, l’attaquant de Villarreal qui s’est blessé et n’est pas sûr d’être rétabli. Iago Iaspas ne peut pas compter sur la confiance du sélectionneur. Il reste Oyarzabal, le joueur de la Sociedad, victime d’une rupture des ligaments croisés en mars."

Bref, la concurrence n’est pas si rude que ça pour une sélection aussi renommée que l’Espagne. "S’il continue à évoluer à ce niveau, il a ses chances. Luis Enrique peut être déroutant dans ses décisions. Cela ne me surprendrait pas qu’il fasse partie de la liste. En tout cas, la première liste (NDLR: les sélectionneurs doivent rendre une pré-liste à la FIFA fin octobre) . Ensuite, cela dépendra des blessés. Si tout le monde est prêt, ce sera difficile. Sinon, il pourrait très bien être sélectionné. Avec son match contre l’Atlético, il a beaucoup attiré l’attention du public et des médias, grâce à sa passe décisive et son but. Il a vraiment réalisé une grosse performance."

De quoi retourner en Espagne à la fin de la saison ? "Je ne pense pas qu’il jouerait dans un club du top comme le Real, le Barça ou l’Atléti. Par contre, il a le niveau pour Séville, Villareal ou Valence, par exemple."

La semaine passée, le quotidien Marca décrivait l’influence de Jutglà sur le jeu brugeois. Pour le match retour, il le qualifie de menace principale pour l’Atlético de Madrid. "Vu ce qu’il a montré à l’aller, l’Atléti devra vraiment se méfier de lui. Puis, c’est un joueur espagnol ; son cas nous intéresse forcément, même si on a l’habitude de médiatiser davantage des joueurs de Premier League. Le fait qu’il affronte une formation espagnole, cela justifie sa présence dans le journal."