Bruges confirmera-t-il son ticket pour les huitièmes de Ligue des Champions contre l’Atletico ? À suivre en direct dès 18h45

Les compositions

Bruges

Seul Meijer n’est pas dans le onze par rapport à l’aller, il est remplacé par Skov Olsen qui reprend sa place sur le flanc, Buchanan récupère son poste en défense.

Atletico

Pas de belges à l’horizon, Witsel et Carrasco sont sur le banc. Par rapport à l’aller, Morate cède sa place à Correa et Saul fait son entrée, tout comme Lemar, Kondogbia et Reinildo, dans une formation en 5-3-2.