D’état critique à magnifique, le coefficient belge est au beau fixe

Leurs belles campagnes profitent d’ailleurs à tout le football belge puisque notre pays ne cesse de grappiller des points dans le classement du coefficient européen. Pour rappel, l’objectif de cette saison est de terminer parmi le top 10. Histoire de récupérer cette place directement qualificative pour la phase de groupes de l’édition 2024-2025 de la Ligue des champions. Et ce, même si une certaine incertitude plane autour de la dernière réforme de la Ligue des champions, la répartition des places n’ayant pas encore été détaillée par l’UEFA.

Les voyants étaient au rouge en fin de saison dernière puisque la Belgique a basculé hors du top 10, à la 13 e place. Raison pour laquelle le champion de cette saison sera obligé de passer par les étapes préliminaires pour obtenir son sésame pour la Coupe aux grandes oreilles l’an prochain. Une première depuis 2010…

Cette année, le Liechtenstein fait mieux…

Le coefficient est calculé sur base des résultats européens des clubs issus d’un même pays sur une période de cinq ans. Ce qui signifie que, chaque année, les résultats de la plus "ancienne" des cinq saisons ne sont plus pris en compte. Par chance, les performances de nos écuries lors la campagne 2017-2018 avaient été dramatiques. Nos représentants n’étaient parvenus qu’à engranger 2,6 points. À titre de comparaison, à mi-parcours de la phase de poules des trois coupes d’Europe, le Club Bruges, l’Union SG, Anderlecht, La Gantoise et l’Antwerp (car, oui, les tours préliminaires rapportent aussi des points) ont, ensemble, déjà marqué 6 points lors de cet exercice.

Ce qui permet même à la Belgique de pointer à la neuvième place actuellement. Mais aussi de figurer parmi les cinq pays les plus performants de l’année en cours. L’Angleterre (1 er), l’Espagne (2 e) et l’Allemagne (4 e) font mieux notamment. Mais aussi… le Liechtenstein (3 e) qui peut compter sur le parcours féerique du FC Vaduz, devenu le premier club de la principauté à se qualifier pour une phase de groupes de coupe d’Europe. Le FC Vaduz évolue en D2 suisse, mais s’est qualifié en remportant la Coupe du Liechtenstein (où aucun championnat national n’est organisé) et a passé tous les tours préliminaires.

«Espérer» des défaites du Celtic et de Salzbourg

Alors que l’exclusion des clubs russes des compétitions européennes joue en notre faveur, nos principaux concurrents sont aujourd’hui les Écossais (8 es), les Autrichiens (10 es) et les Serbes (11 es).

Les premiers cités n’existent pratiquement qu’au travers des prestations du Celtic et des Rangers naturellement. Même si Hearts est engagé en Conference League, les deux grands rivaux de Glasgow disputent, eux, la Ligue des champions. Une donnée qui, virtuellement, pourrait constituer un avantage pour la Belgique. Il tiendrait à la formule mise en place par l’UEFA pour ce coefficient : une victoire en Ligue des champions rapporte tout autant qu’un succès en Conference League. Ensuite, pour obtenir le coefficient de chaque pays sur une saison, il suffit d’additionner les points de chaque club et de diviser la somme par le nombre de clubs qui ont débuté la saison européenne en question.

Outre les résultats "secs", des points sont aussi obtenus en cas de qualification pour le tour suivant. Une performance que l’Union SG et le Club Bruges sont bien partis pour réaliser vu leur parcours parfait. Anderlecht et La Gantoise, qui comptent chacun une victoire, un partage et une défaite, ont aussi leurs cartes à jouer. En revanche, les chances sont grandes de ne voir aucun club écossais passer l’hiver.

Premier de son groupe en C1, le RB Salzbourg d’Ignace Van der Brempt joue le chef de file autrichien. Alors que Sturm Graz et l’Austria Vienne ferment la marche dans leur poule en Europa League et Conference League respectivement. Les Serbes, quant à eux, comptent sur l’Étoile Rouge de Belgrade (dernier du groupeH en Europa League) et sur le Partizan (premier du groupe D en Conference League).