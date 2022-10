Amallah et le Standard ont renoué le contact!

La journée de mardi devait être décisive dans le dossier de la prolongation, ou non, de Selim Amallah. Pour rappel, la direction liégeoise lui avait signifié, vendredi matin, sa mise à l’écart pour le choc wallon lui demandant de revenir mardi avec une réponse claire. En début de journée, cela s’annonçait mal. Un premier contact a été établi entre le club et l’un des agents de la société Stellar qui représente le joueur qui a précisé aux décideurs rouches que son client n’était pas enclin à signer la proposition qu’il avait, selon le club, acceptée oralement quelques semaines plus tôt. Notons que Selim Amallah n’a pas participé à l’entraînement collectif et qu’il a été convenu, avec la direction, qu’il bénéficierait d’un programme différencié tant que son dossier n’est pas clôturé.