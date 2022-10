Formule 1 - GP Japon - Max Verstappen : « Décrocher mon 2e titre ici serait doublement spécial »

Cette année, la couronne mondiale pourrait aussi tomber dimanche au pays du Soleil Levant. Ce sera là ou sans doute à Austin. Le suspense n’existe plus vraiment. Si ce n’est pour la deuxième place entre Charles Leclerc et Sergio Pérez séparés par deux unités. Mais à plus de cent points du déjà champion Red Bull…

Un Max Verstappen qui a une affection particulière pour Suzuka pour plusieurs raisons :

"En allumant la télé à mon hôtel en arrivant à Tokyo, je suis directement tombé sur une course de voitures, explique-t-il. Ce sont de vrais passionnés. Parfois un peu fous, mais dans le bon sens du terme. Ils restent du matin au soir à nous observer, à nous supporter, pas tous les temps. Rien ne leur échappe."

C’est aussi ici que le champion 2021 a fait ses débuts officiels en F1 lors de la première séance libre du GP du Japon 2014 au volant d’une Toro Rosso, alors qu’il venait à peine de fêter ses 17 ans.

"Huit ans déjà, c’est dingue comme cela file. J’ai de suite adoré cette piste avec des courbes rapides, les fameux Esses, le gauche du retour, c’est grisant de rouler à Suzuka, surtout avec une F1."

Et le pilote au sang belge de poursuivre : "Je ne me mets aucune pression. Je ne dois pas absolument tresser les lauriers ce week-end, mais ce serait néanmoins très spécial de décrocher mon deuxième titre ici, sur les terres et le circuit de notre motoriste Honda."

Pour l’occasion, et comme cela n’avait pu être le cas l’an dernier suite à l’annulation de la course alors que Max était en lice pour son premier sacre, des stickers Honda ont fait leur réapparition sur la RB18. Car même s’il est badgé Red Bull Power Unit, le V6 Turbo actuel reste bien 100 % nippon. Et, après l’avortement du projet Porsche, le retour officiel de Honda reste une bonne option pour Red Bull en 2026.

"Mon seul objectif ce week-end est de vivre un GP sans souci, sans pénalité, sans histoire en qualifications comme à Singapour," poursuit Verstappen Jr.

Red Bull a gagné à quatre reprises ici avec Sebastian Vettel entre 2009 et 2013. Depuis, tous les GP ont été remportés par Mercedes.

"On a le package pour gagner. Mais pour cela, je le répète, il faudra connaître deux jours tranquilles."

Pour triompher dimanche, Max Verstappen doit inscrire huit points de plus que le pilote Ferrari Charles Leclerc et six de mieux que son équipier Sergio Pérez, lauréat le week-end dernier à Marina Bay.