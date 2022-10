Toma, comment vous sentez-vous avant ce Mondial ? Comment va la santé ?

Oui, c’est le plus important. La santé mentale va bien ! Côté physique, il y a toujours des pépins. Je pense qu’il est impossible dans un sport comme le judo et au plus haut niveau de le vivre sans blessure. Mais il n’y a rien de grave, de susceptible de handicaper mon judo au Mondial. Nous avons suivi une énorme préparation avec de nombreux stages. C’est une des premières fois que nous en avons autant, ce qui est dû au fait qu’il n’y avait pas ou peu de compétitions. Moi, je me suis quand même aligné fin août, à Coimbra, pour perdre du poids au moins une fois avant ce Mondial. Dans la foulée, nous avions aussi un stage prévu de longue date.

Au Portugal, vous vous êtes blessé au pouce…

Je ne me suis pas blessé. On m’a blessé ! Sur une action interdite… Mon adversaire m’a arraché le pouce alors que je l’immobilisais. Heureusement, c’est réparé. Je devrai combattre avec un tape. Mais pas de problème. En revanche, j’ai quand même été voir les arbitres pour leur expliquer que ce qui s’était passé n’était pas correct de la part du Chinois. Mais, comme ils ne voyaient rien sur la vidéo du combat, ils ne l’ont pas sanctionné et il a fini par gagner le tournoi !

Et maintenant, vous semblez souffrir de l’épaule ?

Avec ma blessure au pouce, j’ai modifié un peu mon judo. Et j’ai compensé. L’accumulation n’a pas non plus aidé. Du coup, oui, j’ai mal à l’épaule, mais pas de quoi m’empêcher de combattre ! J’approche de la trentaine. Le corps ne réagit plus de la même manière. Ce n’est pas que je ne reviens plus de blessure aussi vite qu’avant, mais je dois veiller à récupérer. Au sommeil, à la nourriture. Je dois me concentrer sur l’avant et l’après-entraînement. J’ai donc adapté mon timing. J’arrive plus tôt sur le tatami pour bien m’échauffer parce que je sens que, sans ça, j’ai plus de risques de me blesser. C’est ennuyant, ça prend du temps, mais c’est nécessaire !

Cette saison avait commencé de manière incroyable avec votre victoire à Paris. Puis, il y eut, déjà, cette blessure à Antalya qui vous a privé d’Euro chez vous, à Sofia. Un coup dur ?

Oui ! D’abord, parce que l’Euro est toujours un objectif et que j’étais champion d’Europe en titre. Et puis, je n’ai jamais combattu dans un grand championnat en Bulgarie. J’étais triste de ne pas pouvoir rendre heureux tous mes proches sur place. La salle devait être remplie, rien qu’avec les personnes qui me connaissent et qui me soutiennent. Une fois la décision de ne pas participer prise, c’était chouette de vivre l’événement dans les tribunes et d’encourager l’équipe belge. Maintenant, c’est fini, c’est passé. Je n’y pense plus.

Depuis lors, vous vous êtes aligné à Budapest et à Coimbra et les résultats ne furent pas à la hauteur de vos espérances…

C’est le moins qu’on puisse dire ! À Budapest, heu… je ne me trouve pas d’excuse et je parle pour moi : j’étais perdu dans le judo et, d’ailleurs, ce n’est toujours pas très clair. Le règlement change tout le temps. On gagne, on ne comprend pas pourquoi. On perd, on ne comprend pas pourquoi. Ils tentent de simplifier pour que le public comprenne. Mais, si déjà, nous, on ne comprend pas, je ne sais pas pour le public. Alors bon, à Budapest donc, j’ai perdu au premier tour face au Hongrois Veg contre qui je ne dois jamais perdre. Mais je suis sûr à 100 % que j’ai été volé. Je marque. Puis, on lui met un score qui, pour moi, n’existe pas. En tombant sur la tête, il aurait même dû être disqualifié. Comme l’Israélien Paltchik en finale, à Paris… Moi, je ne suis pas pour cette règle. Mais elle est dans le règlement, alors autant l’appliquer ! Ce que je déplore est qu’on dépend complètement des arbitres et ce que je constate est qu’ils n’arbitrent pas de la même manière selon les tournois et selon le stade de la compétition. Je suis donc un peu perdu dans mon sport.

Par rapport à ce Mondial, qu’attendez-vous de Tachkent ?

Rien en particulier, à part le fait de revenir avec la plus belle des médailles ! Je pense que nous sommes bien préparés après avoir participé à tous les stages possibles… Nous avons commencé avec Papendal, puis Coimbra. Ensuite, nous sommes partis en Autriche et en Italie. La semaine en stage, quelques heures à la maison. Et encore… Pendant tout l’été, ma maison, ce fut Zaventem ou Charleroi !

La médaille est-elle possible ?

Si elle ne l’était pas, je ne partirais pas ! La manière dont je m’entraîne et avec laquelle mon entourage s’occupe de moi est une preuve que nous y croyons. Le jour où je n’y croirai plus, il sera temps de me retirer. Vous savez, je ne me donnerais pas comme ça tous les jours à l’entraînement si j’estimais que je n’avais aucune chance. Je suis toujours dans le coup. La preuve : je suis 8e mondial et donc tête de série.

Que pensez-vous du fait que les Russes et les Biélorusses ne participent pas à ce Mondial ?

C’est ridicule ! Mélanger tout ça est ridicule. Bien sûr, ce sont des nations fortes dans le judo, ce qui enlève un petit pourcentage de concurrence. Petit parce que nous serons très nombreux dans chaque catégorie. Les judokas, si vous leur posez la question, il n’y en a aucun qui veut la guerre ! S’il y avait un combat entre un Russe et un Ukrainien, ce serait du judo. Pas la guerre. Le sport n’a rien à voir avec la politique.