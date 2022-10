Enduroman: Arnaud de Meester a réussi son incroyable pari

"Arnaud de Meester, you are an Enduroman!" Cette fameuse expression, calquée sur celle mondialement connue du triathlon longues distances à l’arrivée de tout “finisher” d’un Ironman, Arnaud de Meester ne l’usurpe pas. Ce mardi soir, l’ultra-triathlète bruxellois a réussi l’exploit de relier Londres à Paris en courant 140 km, en traversant la Manche à la nage (entre 35 et 45 km) et en roulant 290 km, les trois étapes de l’Enduroman.