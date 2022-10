La folie à Binche pour la première sortie de Remco avec son maillot de champion du monde : « Une journée assez spéciale » (vidéo)

De quoi faire passer les adieux et la fin de carrière de Philippe Gilbert au second plan, et de donner à la petite bourgade de l’ouest du pays des allures de mardi gras, comme quand les Gilles sont de sortie, tant il était difficile, ce mardi matin, de se frayer un chemin dans l’artère principale binchoise. « Il ne manque que les oranges et les plumes », s’amuse un autre badeau.

Certains étaient d’ailleurs arrivés très très tôt pour tenter d’apercevoir un bout du maillot arc-en-ciel du gamin de Schepdaal, mais Remco Evenepoel a pris son temps et à longtemps fait patienter ses fans aux abords du bus du Wolfpack, son équipe.

Une fois dehors, les nombreux supporters et les médias présents en masse n’avaient d’yeux que pour lui. « Remco, Remco », ont longtemps crié les fans en espérant au mieux un autographe, ou au moins lui décrocher un sourire. Il y a bien eu quelques chanceux, mais surtout énormément de déçus, le nouveau champion du monde, attendu sur le podium de l’épreuve, ne pouvant pas contenter tout le monde malheureusement.

S’il n’était, au départ, pas annoncé sur la ligne, Remco Evenepoel a finalement décidé de clôturer sa saison à Binche ce mardi. « C’est du dernière minute, mais je suis très content d’être ici, avoue-t-il avant de s’élancer. Ce sera une course assez particulière pour le peloton, mais pour moi aussi. La première en arc-en-ciel et puis la dernière de Philippe (Gilbert) et Iljo (Keisse). Ça va être une journée assez spéciale. »

©Mathieu Golinvaux

Local de l’étape, son fan club R.EV 1703 Hainaut n’aurait, lui, pas pu rêver meilleur cadeau. « Quelle folie, confirme Fabien Rouzé, le président. Remco, à Binche, avec le maillot de champion du monde. C’était encore inespéré il y a quelques semaines. Il nous a fait un beau cadeau ! »

La Remcomania ne fait que commencer

Sur les pavés binchois, Remco Evenepoel a pu découvrir la nouvelle galaxie dans laquelle il vient de pénétrer. « Et ce n’est pas fini, annonce le président du fan club. Je pense que la Remcomania ne fait que commencer. Personnellement, je l’ai connu chez les juniors, il y avait un peu monde monde. L’approcher devient de plus en plus difficile, mais je crois que ce n’est qu’un début. »

Pour le fan club, il va aussi falloir vivre avec cette nouvelle notoriété. « C’est évidemment plus compliqué pour nous parce qu’il est moins accessible, reprend Fabien Rouzé. Il est désormais très demandé, mais ce qui compte c’est son bien être à lui, c’est sa carrière. On prend ce que l’on peut prendre et aujourd’hui c’est un moment comme ça. »

Le fan club n’a pas manqué de lui remettre un présent lors de sa montée sur le podium.

Depuis sa victoire à la Vuelta et encore plus son titre de champion du monde, le fan club hennuyer ne compte par contre plus les demandes d’adhésion. « On en reçoit vraiment beaucoup pour le moment, acquiesce le président. Pour l’instant, nous les mettons au frais, parce que cela n’a pas vraiment de sens d’affilier des gens en octobre. On est désormais en fin de saison, mais je pense qu’on va redémarrer l’année 2023 sur une belle quantité et une belle qualité de membres. »

Après une superbe année 2022, le coureur de Schepdaal va-t-il pouvoir faire mieux en 2023? « Ce sera évidemment difficile, termine Fabien Rouzé. Mais il va désormais pouvoir se fixer d’autres objectifs. Ce qui sera important, ce ne sera pas la quantité de courses qu’il va gagner, mais plutôt la qualité de celles-ci. Et au vu de son potentiel, je pense qu’il va nous réserver de belles surprises pour 2023 et les années à venir. »

Pour ce qui est de Binche-Chimay-Binche, l’arrivée est prévue aux alentours de 17h.