Evenepoel: « Un moment unique et inoubliable »

Même s’il doit y revenir à nouveau à de nombreuses reprises dans les années futures, ce que tout le monde souhaite bien sûr, Remco Evenepoel n’oubliera jamais ce dimanche d’octobre 2022 quand, une semaine après son sacré mondial à Wollongong, le ketje fut fêté par des milliers de ses supporters, d’abord chez lui à Dilbeek puis sur la plus belle Grand-Place du monde, noire (rouge plutôt) de monde.

"Moi, je veux bien revenir chaque année, cela ne dépend pas de moi", rigola le prodige de Schepdaal en se tournant vers le Bourgmestre de Bruxelles quelques minutes après la fin de son passage triomphal sur le balcon.

Un peu plus tôt, le n°2 mondial, vainqueur de la Vuelta s’était mué en animateur et DJ pour faire danser et chanter ses innombrables fans en compagnie de ceux qui l’accompagnaient. Oumi, sa fiancée, ses parents, sa famille, ses proches, les autorités de Dilbeek et Bruxelles, ainsi que ses équipiers Iljo Keisse, Pieter Serry et Yves Lampaert, son entraîneur Koen Pelgrims, ses directeurs sportifs présents à la Vuelta, Klaas Lodewijk et Gert Van Bondt, ovationnés également, avant que n’apparaisse celui que tout le monde attendait.

"Je suis content de courir mardi à Binche dans ce maillot (il touche son maillot arc-en-ciel) , avec mes équipiers, je veux vraiment en profiter, expliqua encore le héros du jour. Ce fut une semaine très dense et j’imagine que la prochaine sera encore particulière, avant mon mariage et puis les vacances que j’attends avec impatience."

« J’étais un peu gêné au début »

Même s’il avait reçu plus tôt dans la journée un nouveau vélo personnalisé, c’est en cabriolet, avec Oumi, que Remco Evenepoel avait rejoint le centre de Bruxelles, escorté ou plutôt suivi depuis Dilbeek par des centaines d’accompagnants dont ses amis de l’association Tous à Bord dont il est le parrain, tout comme d’ailleurs de la brigade cycliste de la police de Bruxelles.

"C’est un bonheur de pouvoir vivre cela, un moment magique et historique. J’étais un peu gêné au début de tant d’honneurs et puis j’ai réalisé ce qui se passait et j’ai vraiment apprécié, je me suis lâché un petit peu", reconnut encore Remco qui, après Eddy Merckx, Jacky Ickx, les Diables Rouges, à deux reprises, Justine Henin et les Red Lions a donc eu droit au passage sur le balcon de l’hôtel de ville. "Je ne m’attendais pas à autant de monde, c’est formidable. "