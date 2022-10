Marathon de Londres - Le Belge Bashir Abdi prend la 3e place

Avec son record d’Europe et ses médailles de bronze aux Jeux Olympiques à Tokyo l’été dernier et aux championnats du monde à Eugene au mois de juillet, le Gantois confirme qu’il fait bien partie du gratin mondial des marathoniens. Bashir Abdi avait déjà couru le marathon de Londres en 2019 où il avait terminé 7e en 2h07:03 et était passé pour la première fois sous le record belge de Vincent Rousseau. Son record européen s’élève aujourd’hui à 2h03:36.