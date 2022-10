La Gantoise battue 3-4 par le Cercle dans un match fou

Hein Vanhaezebrouck n’a pas réservé de surprise: de retour de suspension, Joseph Okumu a retrouvé sa place, Davy Roef est resté dans les buts et Bruno Godeau a débuté à la place d’Andreas Hanche-Olsen. Pour sa première à la tête du Cercle, Miron Muslic a aligné Jesper Daland, Charles Vanhoutte, Louis Torres et Thibo Somers reléguant Hannes Van Der Bruggen et Ayase Ueda sur le banc tandis que Robbe Decostere et Senna Miangue étaient absents.

La première occasion des Buffalos est venue par Depoitre dont le tir a frappé le poteau et sur le rebond, Radoslaw Majecki a dévié une reprise de Cuypers (22e). Par contre, le Cercle a ouvert la marque sur sa première véritable occasion par Denkey sur un centre d’Olivier Deman dévié par Vanhoutte (24e, 0-1). Les Buffalos ont manqué de créativité et de détermination pour riposter et ont été accompagnés jusqu’au vestiaire par un concert de sifflets.

À la reprise, Cuypers a égalisé en devançant Majecki, qui était sorti de son but (49e, 1-1). Ce but n’a pas relancé les actions gantoises. Après avoir vu sa reprise s’échouer sur le cadre (58e), Hotic a reporté les Brugeois au commandement d’une frappe de son pied le moins bon, le droit (59e, 1-2). Mais la course-poursuite était bien lancée: sur un centre de Matisse Samoise manqué par Jean Marcelin, le ballon est parvenu à Cuypers via le dos de Depoitre (68e, 2-2).

Le Cercle a encore repris les devants grâce à un superbe tir de Hotic (76e, 2-3). Une pluie de buts s’est abattue sur la Ghelamco Arena via Depoitre, qui s’est retrouvé isolé devant Majecki (77e, 3-3). Mais Hotic a signé un triplé pour un Cercle de Bruges, qui n’avait marqué que cinq buts en neuf rencontres (88e, 3-4).