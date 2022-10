« Je comprends la frustration des supporters »: les réactions des joueurs après la défaite d’Anderlecht contre Charleroi

Duranville: ‘’On a bien commencé avec une bonne entame de match. En deuxième mi-temps, il manquait de mouvement et de vitesse pour pouvoir marquer. Et il y a une petite faute de ma part sur le goal carolo qui met un peu la m****. Je tiens d’ailleurs à m’excuser auprès des fans et pour l’équipe. J’étais un peu surpris par ma titularisation mais j’étais prêt donc voilà. Cette position de piston n’est pas facile mais c’est important pour la suite de ma carrière car cela m’apprend à défendre.‘’

Mbenza : ‘’On restait sur deux mauvais résultats et il fallait rebondir et c’est ce qu’on a fait. Le coach a dit qu’on a fait un match d’hommes et qu’on a effectué le travail aujourd’hui. On a été cynique c’est vrai mais on retient que les trois points. On a fait le gros dos et on savait que ça allait être difficile mais on a bien travaillé aujourd’hui. Ce n’était pas une période facile mais j’ai beaucoup travaillé et cette position d’attaquant me convient bien même mieux que celle de piston.’’

Nkuba : ‘’C’était un match avec beaucoup de courses et beaucoup d’intensités mais le résultat est là et ce sont trois points qui font du bien. J’affectionne cette position de piston qui correspond à mes qualités. Je suis content de cet assist aujourd’hui et surtout pour l’équipe. Duranville est un excellent joueur et c’est sur qu’il fera une belle carrière. J’ai essayé de le contenir et de faire mon maximum aujourd’hui.’’

Patron : ‘’Je n’ai pas l’habitude de jouer dans des stades pareils et dans des ambiances pareilles moi qui vient de la D3 française. Mais cela me fait très plaisir les trois points et la clean-sheet. C’est une très belle après-midi. C’est toute l’équipe qui a fait un match de patron aujourd’hui même si j’ai dû faire quelques arrêts. Tout le monde s’est arraché, a été dans le duel. On a joué bas avec une certaine agressivité mais c’était le plan aujourd’hui. J’ai travaillé très dur avec l’ensemble des gardiens et Cédric Berthelin. Mais tous ces arrêts, c’est pour l’équipe aujourd’hui.’’

Still : ‘’On savait qu’Anderlecht allait avoir des périodes où ils allaient dominer le jeu et il fallait accepter cela, garder notre plan de jeu et bien défendre sans avoir un esprit de frustration. On a été plus agressifs aujourd’hui et les gars ont bien intégré ce paramètre. C’est assurément un point positif pour la suite. On n’a pas concédé d’occasions sur les transitions, on a perdu quelques ballons au milieu certes. Je tiens à saluer la prestation de Patron qui sort un super match. Mais c’est bien l’équipe entière qui a fait son match aujourd’hui. On va se mettre en place cette semaine et travailler de la meilleure manière possible pour recevoir le Standard. Je n’y ai pas encore pensé pour vous avouer.’’