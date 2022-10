En direct : RSC Anderlecht - Sporting Charleroi | Morioka ouvre le score

Duranville, par ses dribbles, puis Fabio Silva sur une lourde frappe excentrée en fin de mi-temps est arrivé à mettre la pagaille dans la défense de Charleroi. Dans l’ensemble, Anderlecht n’arrive pas à mettre davantage de rythme. En face, Charleroi n’a pas réussi à exploiter les quelques ballons de contre obtenus. La toute dernière action de la première période aurait pu leur être plus favorable, mais Duranville fait une faute intelligente sur Tchatchoua.

En début de deuxième mi-temps, le ballon est toujours dans les pieds des Bruxellois, Hoedt notamment se crée deux occasions, mais Patron est vigilant sur la deuxième et écarte une frappe trop écrasée. Sur son côté gauche, Duranville est toujours le plus percutant. Verschaeren, qui jusqu’ici multipliait les mauvais choix, tente une reprise sur un corner repoussé, toujours sur Patron. A la 63ème minute, les Carolos cadrent pour la pemière fois du match et Van Crombrugge doit s’employer pour repousser la tentative puissante de Zorgane.

Deux minutes plus tard et sur la deuxième occasion des Zèbres, Morioka ouvre le score sur une belle action collective. Sur un ballon récupéré haut, Mbenza décalé Nkuba, peu pressé, qui la donne à son tour à Morioka. Le Japonais n’a plus qu’à ajuster Van Crombugge du plat du pied.

Le match s’est emballé à partir de la 75ème minute, les occasions des deux cotés se sont multipliées. Badji était proche du 0-2, puis Espositio a cru marquer pour les Mauves(77éme). Anderlecht continue à pousser, mais laisse de plus en plus d’espaces dans son dos, espaces que les Carolos exploitent jusqu’ici très bien.

Les compositions

Anderlecht : Van Crombrugge(C), Debast, Hoedt, Vertonghen, Murillo, Duranville, Ashimeru, Arnstad, Verschaeren, Refaelov, Silva

Sporting Charleroi : Patron, Bager, Andreou, Kayembe, Ilhaimaharitra, Morioka, Tchatchoua, Zorgane, Hosseinzadeh, Nkuba, Mbenza

Le direct