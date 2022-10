5 buts et 5 passes décisives: le "Château Teuma" vieillit plutôt bien

Cinq buts, cinq passes décisives: personne ne fait mieux que Teddy Teuma, meilleur scoreur et meilleur donneur d’assist de son équipe, en ce début de saison. Il a déposé un corner sur la tête de Burgess, à OHL, pour le 0-1. Le capitaine de l’Union rayonne, plus présent dans le jeu des siens depuis le départ de Casper Nielsen. Mais il a aussi gagné en efficacité, encore, par rapport à la saison passée, qui était pourtant déjà de haut vol. Il avait terminé 2021-22 avec sept buts et neuf assists, toutes compétitions confondues. Il en est donc déjà à 10 gestes décisifs, après treize rencontres d’une saison qui lui permet de briller en Coupe d’Europe également.