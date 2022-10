L’Union a pris le meilleur départ dans la partie et a ouvert le score après 12 minutes. Sur un corner de Teddy Teuma, Christian Burgess s’est montré plus prompt que la défense louvaniste et a ouvert le score d’une tête croisée.

Après s’être occasionnés une frayeur sur une percée de Mario Gonzalez (16e), les Unionistes ont doublé la mise quelques minutes plus tard. Ismaël Kandouss a tenté sa chance à distance et sa frappe déviée par Ewoud Pletinckx a pris Valentin Cojocaru à contre-pied (20e).

Après la pause, les occasions ont été plus rares et l’Union a pu gérer tranquillement son avance. Profitant de leur vitesse et leur profondeur, les troupes de Karel Geraerts en ont profité pour inscrire un troisième but. Lancé en profondeur, Simon Adingra a trouvé Dante Vanzeir qui a inscrit son deuxième but de la saison (68e).

Au classement, l’Union profite de ce succès pour intégrer le top 4 et s’emparer de la 4e place avec 19 points au détriment d’OHL qui glisse à la 5e place avec 17 unités.