Jonas Vingegaard a pris le pouvoir au Tour de Croatie (vidéo)

La cinquième étape du Tour de Croatie (2.1), réputée étape-reine, a été disputée samedi sur la distance de 154 kilomètres entre Opatija et Labin. L’étape du jour présentait 2.969 mètres de dénivelé positif, six difficultés répertoriées et une finale en montée sur pavés.

Un groupe de dix-huit de coureurs, dont Matej Mohoric et Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Jonathan Castroviejo et Omar Fraile (Ineos-Grenadiers), Chris Hamilton (DSM) ou encore Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Pierre Rolland et le vainqueur de l’étape de vendredi Axel Laurance (B&B Hotels-KTM), s’est porté à l’avant dans l’ascension de Poklon, col hors catégorie, à une centaine de kilomètres du but. Les fuyards possédaient un peu moins de deux minutes d’avance à 60 kilomètres de l’arrivée sur le peloton comprenant le leader italien de la course Jonathan Milan (Barhain Victorious). Ce groupe a perdu pied au cap des 25 derniers kilomètres, les groupe hommes de tête possédant plus de 2:30 à l’entrée sur le circuit local accidenté à boucler à deux reprises. Fraile, Buitrago et Hamilton ont tenté une vaine sortie à 14 kilomètres de l’arrivée avant d’être neutralisés au pied de la bosse finale, avant le dernier circuit local.

Le Danois Jonas Vingegaard, a relancé l’allure au dernier passage, à 12 kilomètres du but. Le vainqueur du dernier Tour de France a emmené cinq coureurs dans son sillage, Albanese, Rivera Vargas, Träen, Onley et Mohoric. Un regroupement s’est produit en tête de course à cinq kilomètres de la ligne avec un groupe comprenant, entre autres, Rolland, Hamilton et Laurance. Rolland s’est lancé à l’offensive à 3 kilomètres du but. Le Français a été repris à 150 mètres du but dans la montée finale en pavés où a émergé en force Jonas Vingegaard. Le Danois a dépossédé du maillot de leader l’Italien Jonathan Milan, à une journée de la fin du Tour de Croatie. Il a devancé samedi dans le sprint final le Britannique Oscar Onley et le Slovène Matej Mohoric.

La sixième et dernier étape de la 7e édition du Tour de Croatie sera disputée dimanche entre Sveta Nedelja et Zagreb sur la distance de 158 kilomètres. La victoire finale de l’épreuve croate était revenue, en 2021, au Britannique Stephen Williams.