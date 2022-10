De la maitrise, un but de Vanzeir, une clean-sheet: ce qu'il faut retenir de la victoire de l'Union à Louvain

1. Une victoire pleine de maîtrise

On se demandait si Louvain, belle surprise de ce début de saison, allait parvenir à embêter l’Union comme il l’a déjà fait contre le Standard ou Anderlecht, mais, il n’y a pas eu photo. L’équipe de Geraerts a rapidement mis deux buts, via deux défenseurs centraux puisque c’est Burgess (12e), de la tête, et Kandouss (20e), d’un tir lointain lourdement dévié, qui ont fait mouche. On jouait la vingtième minute et le match était déjà plié. OHL a vaguement tenté, mais sans jamais réussir à mettre une grosse pression sur le but de Moris.

2. Une clean-sheet, enfin

Cela faisait un moment que la défense unioniste attendait ça: elle a terminé un match de championnat sans encaisser le moindre but pour la première fois depuis la deuxième journée et un succès 1-0 contre Charleroi. La défense la moins perméable du championnat 21-22 restait sur treize buts encaissé en sept sorties en D1. Ce samedi, Burgess et ses voisins ont été impériaux, à un point tel que Moris n’a pas eu un seul arrêt compliqué à effectuer pendant plus de quatre-vingt minutes.

3. Vanzeir décisif, Nieuwkoop de retour

Confronté à quelques blessures avant la trêve internationale, Karel Geraerts a pu récupérer deux absents de marque. Dante Vanzeir, touché à la cuisse, était de retour dans le onze, alors qu’Eckert et Nilsson sont toujours blessés, eux. L’attaquant belge n’a pas connu un match facile, profitant peu des espaces, mais a su se montrer décisif en fin de rencontre pour faire 0-3 sur un beau centre d’Adingra. Le Limbourgeois marquait là son troisième but de la saison, le premier depuis le 28 août.

Si Bart Nieuwkoop a commencé sur le banc, suppléé par un Guillaume François qui a fait le job sérieusement sur le côté droit, le Néerlandais a pu disputer les vingt dernières minutes de la rencontre sans problème. Il devrait donc être prêt pour aller à Braga si son T1 choisit de le relancer dans le onze jeudi.

4. L'Union retrouve le top 4

Pour la deuxième fois de la saison, les Saint-Gillois sont assis dans le wagon qui mène aux "champions playoffs". Grâce à ce succès, le sixième en dix journées de championnat, ils comptent dix-neuf points et ne pourront être rejoints dans le top 4 par leurs deux poursuivants, OHL (17 pts) et le Standard (16 pts), qui a déjà joué et perdu vendredi. Karel Geraerts avait beau dire avant cette rencontre que le top 4 n’était pas encore un objectif, voilà l’Union dans le bon tempo. Et voilà une série de treize matchs très bien lancée.

5. Blessure pour le corps arbitral

Chose rare: il a fallu procéder à un changement dans l’équipe des arbitres puisqu’un des deux juges de ligne, Tom Vanpoucke, a dû être remplacé à la 56e minute à cause d’une blessure à la cuisse. C’est le quatrième arbitre, Matonga Simonini qui a pris le drapeau et sa place, pour terminer la rencontre.