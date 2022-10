Bruxelles: la Journée paralympique a donné le coup d'envoi de la "Road to Paris"

Le président du Comité paralympique belge (CPB) Marc Vergauwen, la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, et la ministre fédérale chargée des personnes avec un handicap, Karine Lalieux, étaient présents pour l'événement. "Je suis très heureux qu'aujourd'hui nous puissions donner le coup d'envoi de la"Road to Paris", a déclaré le président M. Vergauwen, et commencer à inciter le public à venir soutenir nos athlètes dans notre jardin, à Paris. Il est encore trop tôt pour parler d'une éventuelle moisson de médailles, mais au vu des performances de nos athlètes aux championnats d'Europe et du monde, où ils ont déjà obtenu 18 médailles dans les disciplines paralympiques, nous pouvons de toute façon espérer plus de médailles qu'à Tokyo (15 médailles ont été décrochées, ndlr.)."

"Je suis sûre que la récolte à Paris sera beaucoup plus importante encore", a déclaré Karine Lalieux. "Ces athlètes de haut niveau bénéficient de tout mon soutien. Ce sont des athlètes avant tout, et seulement après des personnes avec un handicap. Je suis heureuse qu'à Paris, les athlètes sans handicap et les athlètes avec un handicap soient traités sur un pied d'égalité. Cela contribuera à changer la perception de ces personnes, car elles sont encore beaucoup trop invisibles." Sur la place De Brouckère, petits et grands ont pu s'initier tout au long de la journée à une dizaine de sports tels que le tennis en fauteuil roulant, le goalball, le handbike et le basket en fauteuil roulant. L'événement a attiré une foule importante et des dizaines de personnes ont osé tirer au but les yeux bandés, frapper ou lancer un ballon depuis un fauteuil roulant.