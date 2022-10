Dortmund a pris les commandes de la partie peu après la demi-heure via Julian Brandt (31e). Après la pause, les ‘Borussen’ se sont faits surprendre à deux reprises en l’espace de trois minutes avec des buts de Florian Kainz (53e) et Steffen Tigges (56e).

La montée de Thorgan Hazard à l’heure n’a pas permis à Dortmund de revenir au score et Cologne a pris deux buts d’avance via Dejan Ljubicic (71e). La réduction du score du ‘BVB’ sur un but contre son camp de Benno Schmitz (78e) n’a rien changé. Au classement, Dortmund est 7e avec 15 points, deux de plus que Cologne, 6e.

Casteels vainqueur avec Wolfsburg

Titulaire entre les perches de Wolfsburg, Koen Casteels a dû se retourner à deux reprises dans le succès 3-2 des siens contre Stuttgart. Serhou Guirassy a donné l’avance aux visiteurs (22e) mais Wolfsburg a réagi via Omar Marmoush (23e) et Maximilian Arnold (38e). Kostas Mavropanos a ensuite égalisé pour Stuttgart juste avant le repos (45e+1).

Dans le temps additionnel, quelques minutes après la montée de Sebastiaan Bornauw (85e), Yannick Gerhardt a finalement offert la victoire à Wolfsburg, qui remonte à la 13e place au classement avec 8 points. Stuttgart est 16e avec 5 points.