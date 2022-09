F1 - GP Singapour : Max Verstappen : un 2e titre pour ses 25 ans ?

Max Verstappen souffle, lui, ses 25 bougies ce vendredi. Nul doute que Red Bull lui aura prévu un beau gâteau. Le plus beau cadeau qu’il peut s’offrir à lui-même est une première victoire (sa 12e cette saison) dans les rues de Singapour où la F1 n’a plus mis les roues depuis 2019. Si un 32e succès en F1 se combine avec l’absence de son équipier Sergio Pérez sur le podium et de Charles Leclerc dans le top 8, cela signifierait que le championnat serait définitivement scellé ici avec un deuxième titre mondial pour le natif d’Hasselt. Un sacre ne faisant plus aucun doute alors qu’il possède 116 points d’avance sur le pilote Ferrari à six GP de la fin de la saison. Il faudrait plus qu’un miracle, plutôt un tsunami de catastrophes pour que "Super Max" ne devienne pas cette année le troisième pilote de l’histoire (après Sébastian Vettel et Fernando Alonso) à posséder au moins deux couronnes en F1 à seulement un quart de siècle.

On connaît la précocité du fils de Jos depuis ses débuts en F1 à à peine 17 ans. Quoi qu’il arrive, il ne battra pas de record ce week-end : Michael Schumacher avait remporté son 5e titre mondial à Magny-Cours le 21 juillet 2002 à six GP de la fin du championnat. Or il en restera cinq dimanche soir, mais six courses puisqu’il y aura encore le sprint du samedi à Interlagos. Ce qui fait que 138 unités seront encore en jeu.

"Nous ne sommes pas pressés, nous prenons course par course ", a déclaré le leader du Mondial heureux de pouvoir aller cueillir ces nouveaux lauriers après un premier titre 2021 très controversé suite à la finale en queue de poisson d’Abu Dhabi.

Un record qu’il devrait pouvoir battre cette année par contre est celui des treize victoires sur la saison de Sebastian Vettel. Il en compte déjà onze et il reste 6 GP. Bien sûr, il y a plus de courses qu’avant ce qui aide. "Ces statistiques ne veulent rien dire", avoue volontiers l’homme au sang belge à la veille d’un GP de Singapour remporté uniquement par quatre pilotes en douze éditions : Sebastian Vettel à cinq reprises (la dernière en 2019 avec Ferrari), Lewis Hamilton quatre fois, Fernando Alonso (2) et Nico Rosberg en 2016. Ferrari et Mercedes se sont toujours montrés très véloces ici où aucun titre n’a jamais été attribué de sorte que l’on miserait bien sur un succès de Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc ou Carlos Sainz après-demain. Ce qui repousserait d’office d’une semaine l’obtention du deuxième sacre de Max, à Suzuka, au pays du Soleil Levant et de Honda, le motoriste de Red Bull même si ce n’est plus officiel.

De toute manière, Verstappen Jr peut souffler ses bougies tranquillement. Il décrochera sa deuxième couronne mondiale à 25 ans. Joyeux anniversaire, Max !