Victor Boniface: "Anderlecht s'intéressait à moi l'été passé et j'aurais dû signer à Bruges il y a deux ans"

Mais ce n'est pas tout. Un autre gros bras belge s'est intéressé à lui, plus récemment. "Cet été, durant les préliminaires de Ligue des champions que je disputais ave Bodo/Glimt (Ndlr: et où il a attiré l'attention en inscrivant cinq buts en quatre rencontres), mon agent m'a dit qu'il y avait de l'intérêt de plusieurs clubs, dont l'Union, Groningen et Anderlecht, même si je ne crois pas qu'ils aient remis une offre à Bodo/Glimt."

Au final, "Boni", comme on l'appelle à l'Union, a choisi les Jaune et Bleu avec la réussite que l'on connaît en ce début de saison, devenant le transfert le plus cher du club bruxellois, avec un chèque estimé à 2 millions€.