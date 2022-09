Valéry Demory : « La pression ? Les Aussies ne sont pas des perdreaux de l’année… »

Cette Coupe du monde a beau se dérouler au pays des perroquets et des oiseaux exotiques, il y a certaines références qui demeurent. Si certains considèrent que les attentes importantes d’un public qui attendait cette compétition avec une réelle impatience pourraient constituer une pression sur les épaules australiennes, le coach des Cats ne croit aucunement en cette hypothèse. « Les Aussies ne sont pas des perdreaux de l’année », lance ainsi Valéry Demory dans un grand sourire. « On parle ici d’une équipe extrêmement expérimentée dont le cinq de base possède une moyenne d’âge tournant autour de la trentaine et qui connaît la musique des grands tournois. Je ne pense donc pas que leurs jambes vont trembler ce jeudi. Ce que je crois en revanche, c’est que ce contexte peut transcender mes joueuses et que celles-ci connaissent les points sur lesquels il nous faudra exceller : la défense, qui devra jouer très haut, et la vitesse. » Q.F.