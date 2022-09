Paul-José Mpoku : « J’avais du mal à l’idée de porter un autre maillot que celui du Standard »

Pourquoi avez-vous décidé de quitter la Turquie et Konyaspor ?

Sur le plan purement footballistique, c’était top. J’ai adoré le staff technique, la vision du coach, les infrastructures qui étaient parfaites. Il n’y avait rien à dire de ce côté-là (NDLR : Mpoku a joué 29 matchs, inscrit trois buts et délivré un assist en Turquie). Cette saison, après une bonne préparation personnelle, je réalise de bons tests physiques et tout se passe bien. Mais un jour, un agent intermédiaire vient me dire que le club de Gerisunspor me veut. Il ajoute que les deux présidents ont déjà un accord. Mais, de mon côté, je n’avais aucune envie de rejoindre ce club.

Votre employeur a donc tenté de vous forcer la main.

Il faut savoir que socialement, c’était déjà compliqué à vivre pour ma femme et mon petit qui va avoir cinq ans. Mon fils allait à l’école mais comme il n’y avait pas d’école anglaise, il a appris le turc. Comme j’ai mis mon veto, on est venu me dire que le club avait transféré plusieurs milieux offensifs. Mais ces joueurs n’ont même pas été demandés par le coach. On m’a alors dit que j’allais devoir m’entraîner seul.

Ce qui ne leur était pas permis.

Non, le règlement l’interdit d’autant plus qu’ils n’étaient pas en droit car ils me devaient trois mois de salaire. Je n’étais pas, à ce moment-là, dans l’optique de rompre mon contrat car il me restait un an et j’entendais bien performer. Mais plus le temps passait, plus on me mettait de côté. Moi, je m’entraînais seul, j’allais souvent aux Émirats pour m’entraîner avec un coach personnel. Konyaspor voulait me forcer la main et récupérer de l’argent sans me payer. Confronté à ces problèmes de paiement qui perduraient, on a enclenché la procédure pour rompre le contrat.

De retour en Belgique, vous avez sollicité le Standard, d’abord pour y revenir et ensuite, pour vous y entraîner.

Je voulais revenir, oui. On a discuté avec Fergal Harkin et Pierre Locht. Le coach était un peu plus réticent. Moi, j’étais prêt à revenir en faisant des concessions. Ce n’était pas une question d’argent, je revenais à la maison.

Une autre formation de Pro League s’est également manifestée.

Oui, c’était Courtrai via Karim Belhocine, avant même que je ne discute avec le Standard.

Pourquoi ne pas avoir donné suite ?

J’avais du mal à me dire que j’allais devoir porter un autre maillot que celui du Standard en Belgique. J’ai eu des offres en Inde, en Grèce aussi.

Finalement, vous êtes déçu de ne pas avoir pu revenir à Sclessin.

Non car j’ai reçu une offre que je n’ai pas vu venir. Je révélerai le nom du club plus tard car la compétition reprendra dans plusieurs mois. J’ai signé un précontrat. J’aurais pu finalement rester en Turquie dans un autre club mais, en faisant ce choix, je partais sans ma femme et mon fils et ça, c’était inconcevable.

En attendant, vous continuez à vous entraîner avec le Standard.

Oui et je remercie le club. Cela reste la maison. C’est comme à Tottenham, si je les sollicite, je suis certain qu’ils me permettraient également de m’entraîner avec les U23. Cela me permet de rester en condition. J’aurais pu signer pour six mois en Belgique avant de rejoindre mon nouveau club mais on a préféré ne pas prendre de risque. On verra si je peux participer à des matchs amicaux avec les U23 liégeois pour garder le rythme.

Cette nouvelle équipe U23, qu’en pensez-vous ?

Ils ont énormément de qualités. Mais si je dois comparer avec notre époque, avec Michy Batshuayi par exemple, on avait vraiment faim. On n’était pas satisfait d’être en U21, on ne voulait pas rester là. Les jeunes qui constituent ce groupe sont très à l’écoute et respectueux, ils me posent parfois des questions sur mon parcours. On sent qu’ils ont envie d’apprendre.

Quelles sont, pour vous, les forces de cette équipe ?

Déjà, les gardiens. C’est trop (rires). Ils sont tous très forts. Je ne sais d’ailleurs pas comment ils vont faire. Bonne chance au club et à Jean-François (Gillet) car ils sont tous des titulaires en puissance. J’aime bien aussi Anisse Brrou qui a un parcours particulier vu qu’il était déjà au club auparavant. Au-delà de ses qualités, il sait ce que ça veut dire de représenter le Standard. Ça ne s’apprend pas. Si tu le mets sur le terrain, tu sais qu’il va mourir pour le blason. J’aime beaucoup aussi Léandre Kuavita ou encore Rayan Berberi et Brahim Ghalidi. Derrière, Noah Dodeeigne et Thiago Paulo Da Silva sont très prometteurs. Canak ? Je trouve dommage qu’il n’a pas reçu plus de temps de jeu. Mais il faut le garder en éveil car, comme les autres, ils représentent l’avenir du club.

Cette nouvelle formule qui consiste à intégrer les U23 à la D1B sera bénéfique pour nos jeunes ?

Totalement. Quand j’étais à Tottenham, Harry Redknapp, qui était le coach, nous a dit à Harry Kane et à moi : vous n’avez plus rien à faire chez les jeunes, allez prendre du temps de jeu face à des hommes à Leyton Orient. C’est certain que ce sera une bonne chose pour nos jeunes même si la Belgique avait encore du retard à ce niveau-là.

Si ce système avait été mis en place plus tôt, William Balikwisha, que vous appréciez, aurait peut-être percé plus tôt ?

Je dis toujours : chacun a son propre chemin pour y arriver. Ces dernières semaines, j’entends beaucoup de gens me dire que William a changé, en bien évidemment. Parfois, tu dois passer par des moments compliqués, comme ce fut le cas pour lui, afin d’avoir un déclic. Pour d’autres, ils n’ont pas besoin de ça pour y arriver. Je prends l’exemple d’Anisse Brrou, je suis certain qu’une fois qu’il aura sa chance en première, il ne va rien lâcher car il sait d’où il vient. William, il a reçu sa chance auparavant, mais quand il l’a eue, il n’a pas fait ce qu’il fallait.

Quel regard vous portez sur ce nouveau Standard ?

On sent un nouveau vent souffler sur Sclessin. De ce que je vois de l’extérieur, le coach y est pour beaucoup. Il a le caractère, le charisme et la grinta que doivent toujours avoir les T1 du Standard. En plus de ça, il est très fort tactiquement.

Pourquoi avoir refusé d’assister à Standard-Bruges ?

Cela peut paraître ridicule pour certains mais c’était trop difficile pour moi. Noë Dussenne m’a demandé de venir. Je lui ai dit non, que je savais comment ça allait se passer et qu’il fallait avant tout qu’ils en profitent. Je ne peux pas être au stade, dans une telle ambiance, et ne pas être sur le terrain, c’est impossible. J’ai évidemment regardé le match à la télévision et j’ai retrouvé cette ferveur qu’on a connue il y a quelques années. Et il n’y a rien à faire, quand le Standard gagne, tu le sens partout à Liège. C’est un sentiment indescriptible.

Selon vous, le départ de Bruno Venanzi était devenu inéluctable ?

Avec tout ce qu’il a vécu, après coup, il doit savoir ce qu’il aurait dû faire et ne pas faire. Il y a eu beaucoup de mouvements au club et peut-être fallait-il qu’il prenne davantage les décisions lui-même plutôt que de déléguer.

Revenons sur ce moment partagé la semaine dernière avec Ronaldinho, comment avez-vous vécu ce moment ?

C’était magique. Comme on est revenu en Belgique, mon fils a repris l’école ici en attendant notre départ. Du coup, ma femme n’était pas chaude à l’idée que le petit vienne avec nous à Gand, un mercredi soir. Je lui ai dit : écoute, c’est un moment dont il se souviendra toute sa vie, il va adorer, donc il vient. Ronaldinho, cela reste un des meilleurs joueurs de foot de tous les temps. Techniquement, il n’a rien perdu. C’était facile de jouer avec lui. On s’est vraiment amusé.