John Lelangue quittera son poste de CEO de Lotto Soudal à la fin de la saison

"Je vais me concentrer sur la direction de l’équipe jusqu’à la fin de la saison et j’ai déjà pris ma décision concernant mon avenir qui sera toujours dans le cyclisme", a ajouté Lelangue. "Je veux remercier les coureurs, le staff et la direction pour leur engagement ces dernières années. Je souhaite le meilleur à toutes les équipes de Lotto Soudal et c’était un honneur de faire partie de cette aventure. Je suis très excité pour mon nouveau challenge et je communiquerai prochainement dessus."

Lelangue, 51 ans, était arrivé chez Lotto Soudal en 2019 et avait succédé à Paul De Geyter au poste de CEO de l’équipe WorldTour belge. Il avait débuté comme directeur sportif en 2005 en dirigeant l’équipe Phonak pendant deux saisons. Il a ensuite occupé le même poste chez BMC entre 2008 et 2013, remportant notamment le Tour de France avec l’Australien Cadel Evans en 2011.

Lotto Soudal, qui s’appellera Lotto Dstny en 2023, lutte actuellement pour son maintien dans le WorldTour au terme de cette saison. L’équipe belge occupe actuellement la 19e place du classement UCI et seules les 18 premières recevront une licence WorldTour pour 2023. Lotto Soudal compte actuellement 993 points de retard sur Arkéa-Samsic, 18e.