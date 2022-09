En quarts de finale à Parme, Maryna Zanevska s'incline en trois sets face à la 7e mondiale Maria Sakkari

Maryna Zanevska est passée très près de l’exploit ce jeudi après-midi en quarts de finale du tournoi de Parme, un tournoi sur terre battue doté de 251.750 dollars. On pensait même qu’elle avait réalisé le plus dur, après avoir survolé le premier set en écrasant Maria Sakkari de ses coups puissants et précis (6-2).