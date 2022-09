« Acheter Remco ? Il faudra beaucoup d’argent »

Remco Evenepoel était déjà très prisé avant cette saison 2022. Mais avec ce qu’il a réalisé cette année, il est de plus en plus dans le viseur des grosses armadas. Le roi des victoires cette saison (avec 15 succès, soit un de plus que Tadej Pogacar), et pas des moindres avec le Championnat du monde, Liège-Bastogne-Liège, le Tour d’Espagne ou la Clasica San Sebastian, est lié avec Quick Step Alpha Vinyl jusqu’à la fin de la saison 2026. Ce qui n’empêche pas des prises de contact par d’autres équipes. Patrick Lefevere a par exemple raconté à VeloNews que Dave Brailsford, le patron de la formation INEOS-Grenadiers, l’avait contacté après la victoire d’Evenepoel au Tour d’Espagne. « Il m’a envoyé un message, et il n’envoie pas beaucoup. Il disait : ‘Félicitations, quel champion. Si tu le vends un jour, appelle-moi !’ Pas plus, pas moins. Sur Whatsapp, on ne sait pas dire si c’est une blague ou pas : il n’y avait pas de smiley avec le texte. Mais s’il le veut, il aura besoin de beaucoup d’argent. » J. Gil.