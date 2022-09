Gilles Yapi Yapo, ex-joueur de Beveren, révèle avoir perdu 200.000 euros à cause d’un marabout qui lui avait demandé de sacrifier son fils (vidéo)

"Lors de mon passage à Nantes, j’ai commencé à moins jouer et c’est le début de ma période sombre. Elle s’est poursuivie en Suisse avec les blessures. J’avais des dettes, j’ai même eu des pensées suicidaires, ça commençait à être trop lourd. J’ai beaucoup investi dans l’occultisme à cette période. On rebondit sur l’affaire Pogba et tout le monde le met à l’index car il est allé voir des marabouts. Mais il y a combien de joueurs chez qui c’est une pratique courante ?", explique Gilles Yapi Yapo à nos confrères de Ouest-France.

Les marabouts: «On tombe dans un engrenage»

Aujourd’hui âgé de 40 ans, le milieu défensif a indiqué avoir eu recours aux marabouts. "On nous répète depuis l’enfance qu’il n’y a rien de néfaste, que c’est une manière de se protéger. Dans la naïveté et l’insouciance, on écoute les conseille, mais c’est malheureusement un monde qui n’est pas neutre. On tombe dans un engrenage, dit-il. Moi, je me suis fait manipuler et escroquer. J’ai pratiquement dépensé 200 000€ et sans avoir de résultat. Je voulais guérir de mes blessures, retrouver la popularité que j’avais perdue. On explique que vous devez faire des sacrifices pour briser les sorts et vous commencez à être dépendant. On vous demande toujours plus, jusqu’à ne plus en pouvoir. Moi, je n’arrivais pas à faire la parte des choses. Et comme je perdais beaucoup d’argent, j’étais attiré pour récupérer ma mise."

L’épisode le plus douloureux ? "Un jour, on m’a demandé de sacrifier mon propre fils. Ça devait être l’élément pour retrouver la gloire et me protéger de sorts. Je n’ai pas eu la force et ça a été un déclic, un réveil. À cette période, ma femme m’a aussi amené à l’église et je sais que Dieu m’a sorti de là. J’ai trouvé un autre chemin, je me suis senti revivre et j’ai fait la paix avec moi-même", confie Gilles Yapi Yapo.