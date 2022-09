C'est la première fois depuis de longues semaines que le Brabançon rentre au pays. Il peut ainsi mesurer tout l'enthousiasme qu'il a généré depuis ses exploits à la Vuelta, et qui s'est décuplé depuis qu'il a succédé à Philippe Gilbert, ce dimanche.

Remco Evenepoel a atterri à Bruxelles devant des centaines de supporters ©Mathieu Golinvaux

Le retour du roi, minute par minute:

- 14h27: Remco Evenepoel quitte l'aéroport avec son père et entouré par plusieurs policiers. Le coureur de Schepdael va maintenant se reposer même si de nombreuses activités l'attendent dans les prochains jours.

- 14h25: La première réaction d’Evenepoel sur le sol belge: « Je m’attendais à quelque chose mais pas à ce point-là. Le vol s’est bien passé mais je suis heureux de revenir à la maison. Rouler à Binche? Nous en avions déjà discuté le soir de ma victoire. Ce sera très spécial: ma première course en tant que champion du monde mais aussi la dernière course de Philippe Gilbert et de mon équipier Iljo Keisse. »

- 14h20: Evenepoel est entouré par les journalistes et caméramen. Des policiers l'entourent pour le laisser respirer. Malgré cette masse compacte, le champion du monde conserve son grand sourire.

- 14h16: Remco Evenepoel est arrivé dans le hall des arrivées où il est accueilli par ses proches mais aussi de nombreux supporters belges qui l’on acclamé. Le tout au son de la chanson « We Are The Champions » de Queen. Le nouveau champion du monde s’est directement dirigé vers sa fiancée Oumi pour lui faire un câlin.

©Mathieu Golinvaux

- 14h10: d’abord habillé en « civil », Remco Evenepoel a enfilé son maillot de champion du monde. L’ambiance risque d’être chaude quand il se montrera dans le hall des arrivées...

- 14h05: surprise: Mathieu van der Poel était à bord du même vol que les Belges.

- 13h50: comme cela avait été fait pour le retour de nos athlètes olympiques, Remco Evenepoel devrait être le dernier à se montrer dans le hall des arrivées. Histoire que les autres médaillés reçoivent un peu d'attention...

- 13h40: Remco Evenepoel descend de l’avion et marche dans le terminal de l’aéroport, où un premier comité d’accueil l’attend. Dans le même temps, une horde de journalistes et de supporters l’attend dans le hall des arrivées.

©Mathieu Golinvaux