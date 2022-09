Un nul à domicile leur suffisait face aux Transalpins en cette dernière journée de Ligue des nations. Mais malgré l’ambiance surchauffée de Budapest, la Squadra rentrait bien dans sa partie en se montrant appliquée et consistante dans les duels. Après son splendide but inscrit contre l’Angleterre, Giacomo Raspadori a une nouvelle fois montré la voie à suivre en ouvrant le score peu avant la demi-heure suite à une mauvaise remise dans la défense hongroise.

Tout au long de son conte de fées dans le groupe A3, la Hongrie s’est appuyée sur une solidarité défensive de tous les instants. Même la star de la sélection Dominik Szoboszlai (Leipzig) se sacrifiait pour le collectif. C’est ainsi que l’équipe de l’éphémère Standardman Loic Négo est revenue victorieuse de ses deux derniers déplacements en Angleterre avec respectivement 31 % et 28 % de possession de balle.

La tête haute

Ce seront finalement les deux matchs où l’équipe aura le plus eu la balle qui lui auront été fatals. Pourtant, face à une Italie qui reculait plus volontiers, les Hongrois ont tout de même réussi à créer et à inquiéter Donnaruma qui a dû s’employer sur les six tirs cadrés des locaux. Mais en surgissant au second poteau sur un bon centre de Cristante, Federico Dimarco faisait le break dès le retour des vestiaires. Malgré le sursaut d’orgueil qui s’en est suivi, ce but a définitivement conforté la première place de la Squadra aux dépens des hommes de Marco Rossi, l’entraîneur… italien de cette sélection hongroise. Le regret d’être passé à côté d’une surprise gigantesque a beau être présent, l’équipe peut sortir la tête haute de cette Ligue des nations : elle a une nouvelle fois fait bien plus que ce que son statut de Petit Poucet lui promettait.

De son côté, Roberto Mancini assure le retour de l’Italie au Final Four où elle retrouvera les Pays-Bas, la Croatie ainsi que le Portugal ou l’Espagne qui s’affrontent ce mardi.