L’accord, dont le montant n’a pas été communiqué, entraînera une croissance d’environ 300 millions de dollars par an des revenus du groupe DAZN.

Le rachat du groupe Eleven permet à DAZN de mettre la main sur les droits TV des championnats belge et portugais. De manière générale, les deux diffuseurs semblent géographiquement complémentaires. "Les activités du groupe Eleven viendront également compléter la position de leader de DAZN en Italie, dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) et en Espagne, où DAZN détient les droits de championnats nationaux de football de premier plan. Eleven est également présent à Taïwan et sur d’autres marchés d’Asie du Sud-Est, ce qui permettra à DAZN de mieux s’implanter dans cette région où il est déjà leader au Japon", explique la plateforme.

À l’issue de la transaction, Andrea Radrizzani, fondateur d’Eleven, rejoindra le conseil d’administration de DAZN en tant que directeur exécutif.

L’opération est soumise à l’examen des autorités de la concurrence. Dès lors, la date de finalisation du rachat reste encore inconnue.