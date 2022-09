Zeno Debast a plu à Martinez et à Henry

Pour sa deuxième titularisation d’affilée, Zeno Debast a semblé plus à l’aise, même si le jeune défenseur anderlechtois a une nouvelle fois été battu dans les airs sur un but encaissé par Courtois. « J’ai vu van Dijk marquer des goals comme ceux-là de nombreuses fois en Premier League face à des joueurs bien plus expérimentés, a commenté Thierry Henry. Zeno a été entreprenant avec le ballon, il a su bien défendre, bien se comporter. On a tous débuté un jour, ce n’est pas toujours facile, mais je trouve qu’il a été plutôt bon ce soir. » Roberto Martinez partageait l’opinion de son « remplaçant » : « Zeno a fait un pas de plus dans sa progression, on a besoin de patience avec lui, mais il a bien géré. Le but ? C’est une situation face au meilleur joueur de tête au monde. Je préfère retenir le positif des 90 minutes, sans trop m’attarder sur l’aspect négatif. Je suis content de sa personnalité. »