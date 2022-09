Face aux Pays-Bas, la Belgique devait s’imposer par trois buts d’écart pour accéder au Final 4 de la Ligue des Nations. Cela ne sera pas chose faite : les Diables ont été battus 1-0 sur un coup de tête de Virgil Van Dijk sur corner. Tout n’a pas été négatif dans la performance des hommes de Martinèz : l’équipe s’est procurée des occasions et a existé dans le jeu. Cela a toutefois été trop juste face à une équipe néerlandaise bien organisée et qui jouait dans des circonstances favorables.

Cyclisme

La grande info du jour c’est bien sûr la victoire de Remco Evenepoel sur l’épreuve en ligne des championnats du monde de Wollongong. Après un solo de 27 kilomètres jusqu’à l’arrivée, le Brabançon de 22 ans devance notamment Wout van Aert, quatrième.

En remportant un Monument, un grand Tour et le championnat du Monde, Remco réalise un exploit qui ne s’est vu que trois fois auparavant dans l’histoire du cyclisme. Dix ans après Philippe Gilbert (d’ailleurs très ému par la victoire de son compatriote), le maillot arc-en-ciel revient en Belgique et devrait être fêté sur la Grand-Place de Bruxelles dimanche prochain.

À noter que chez les femmes, c’est la néerlandaise Annemiek Van Vleuten qui elle aussi réalise un exploit : l’emporter, à presque 40 ans, avec une fracture du coude survenue il y a trois jours. La Belge Lotte Kopecky termine deuxième.

Moteurs

Au GP du Japon, Jack Miller s’est imposé haut la main au volant de sa Ducati, devant Brad Binder et Jorge Martin. Francesco Bagnaia a tenté le tout pour le tout en tentant de dépasser Fabio Quartararo à deux tours de la fin. L’Italien était toutefois trop court et a chuté, laissant son opposant prendre le large au classement général.Quartararo augmente son avance au classement provisoire avec 18 unités sur Bagnaia et 25 sur Espargaro.

Ce dimanche avait lieu l’ East Belgian Rally 2022, huitième des dix épreuves du championnat de Belgique des rallyes. À Saint-Vith, Stéphane Lefebvre a été poussé dans ses derniers retranchements avec sa Citroën C3 avant d’offrir une sixième victoire consécutive à l’équipe DG Sport.

Tennis

Grand moment d’émotion ce vendredi soir à la O2 Arena de Londres : Roger Federer, 24 saisons, 103 titres ATP dont 20 du Grand Chelem, a mis un point final à sa carrière. Ce dernier match, il l’a partagé avec son meilleur ennemi, Rafael Nadal, en double, lors de la Laver Cup. La paire mythique s’est inclinée en 3 sets contre celle formée par les joueurs américains Jack Sock et Frances Tiafoe.

À la fin d’un match haletant, le géant suisse n’a pas pu retenir ses larmes, suivi très rapidement par son rival, et ami, espagnol. Tout le gratin du tennis, de Djokovic à Robert Federer, père de Roger, est venu rendre hommage à celui qui a remporté son premier Grand Chelem en 2003.

Athlétisme

Un chrono pour l’histoire! Au marathon de Berlin dimanche, Eliud Kipchoge a signé une performance magistrale, remportant l’épreuve pour la quatrième fois en 2h01.09. L’athlète améliore ainsi son record du monde