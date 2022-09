Les Belges prêts pour la messe de l’endurance européenne

Bien entendu, les LMP2 et LMP3 ne sont plus les mêmes monstres qu’étaient les Groupe C en leur temps mais ces protos font toujours frissonner avec un bruit strident et des chronos à peine inférieurs à ceux de leurs aînées. Dans la catégorie-reine, Ugo de Wilde part avec des ambitions d’arrivée dans le top 5. Cela ne sera de toute manière pas pire que l’an dernier pour le Bruxellois qui, engagé en LMP3, avait vu un équipier inexpérimenté mettre sa Ligier dans le mur de Stavelot. Toujours est que dans la fraîcheur ardennaise, de Wilde a souffert au même titre que d’autres concurrents qui ont évolué sur des œufs. "Pas la journée espérée, souffle le pilote du team local Mühlner Motorsports. On a changé le set-up et on n’arrivait plus à faire fonctionner correctement les pneus ce vendredi lors des EL1. J’avais l’impression de rouler sur de la glace tellement cela glissait ce qui m’a aussi coûté quelques suppressions de chronos pour tracks limits. Bref c’était compliqué mais au final, en doublant une GT me coûtant 8 dixièmes dans les Combes, je signe quand même le 10e chrono."

Cela allait en revanche beaucoup mieux pour Tom Van Rompuy. Pilotant la seule Duqueine LMP3 face à une armée de Ligier, le Néerlandophone et l’équipe eupenoise n’ont pas la loi du nombre en leur faveur. Cela n’a pas empêché le proto noir et orange de réaliser le 4e chrono dans la classe LMP3 grâce aux efforts de l’équipier mexicain de Van Rompuy, Sebastian Alvarez. Des débuts encourageants pour cet équipage qui reste sur une 2e place à Barcelone.

En GTE, Alessio Picariello a de nouveau montré pourquoi Porsche l’avait autant à la bonne. Pilote le plus rapide dans la catégorie, précédant même plusieurs pilotes LMP3, le Carolo veut absolument décrocher un résultat à la hauteur de ses attentes, d’autant que l’équipage qu’il forme avec Martin Rump et Andrew Haryanto est très solide. Il faudra désormais confirmer en qualifications ce samedi à 14h25, tout comme les Iron Dames dont fait partie Sarah Bovy. Tous les regards se sont braqués vers la nouvelle équipière de la Liégeoise, la très jeune française Doriane Pin, qui a signé un très beau 4e temps et 2e des Ferraristes. Une belle prestation pour ce brin de fille qui en est qu’à sa deuxième course en GTE.

On n’oubliera pas de souligner la présence de Mathieu Detry, bien connu en Fun Cup et en 24H Series, qui a signé la pole en Ligier JS2R pour la course 1. En Le Mans Cup, si aucun Belge n’est présent, DKR y aligne deux Duqueine. Enfin, la Ferdinand Cup réservée aux Porsche yougtimers voit plusieurs gentlemen nationaux s’y escrimer.

Tout ça autour du plat de résistance, les 4H de Spa, prévues dimanche à 11h30.