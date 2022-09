Les Diables ont joué 7 rencontres officielles contre les Pays-Bas sur le sol néerlandais et n’y ont jamais gagné, encaissant six défaites et un partage 0-0 en 1973 qui avait tourné au scandale après un but de Jan Verheyen (le père de Gert) annulé pour un hors-jeu imaginaire. Ce qui avait privé les hommes de Goethals de la Coupe du monde 1974.

Seulement 2 succès suffisants en 61 tentatives

Amicaux compris, les Oranje ont accueilli les Diables rouges 61 fois en 117 ans d’histoire. Avec 12 succès belges et seulement 2 avec au moins 3 buts d’écart. Le premier en 1926 (1-5) et le second en 1961 (0-4). À l’époque, le sélectionneur s’appelait Constant Vanden Stock. Roger Claessen avait signé un doublé.

On encaisse 2,8 buts en moyenne

Vu l’écart qu’il faut mettre à nos voisins, il serait bon de ne pas encaisser dimanche. Mais, en moyenne, les Diables prennent 2,8 buts par rencontre quand ça se joue là-bas. Pour seulement 1,6 marqué…

Les Pays-Bas battus avec 3 buts d’écart à domicile ? Il y a 39 ans

Gagner avec au moins trois buts d’écart contre les Pays-Bas chez eux, c’est un exploit qui n’a plus été réalisé depuis… 1983. C’était lors d’un amical contre la Suède qui avait créé la surprise en s’imposant 0-3 à Utrecht.