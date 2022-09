Usain Bolt, de passage aux Pays-Bas: « J’ai mal quand je regarde des compétitions d’athlétisme »

"Je suis à peine l’athlétisme", affirme-t-il. "Les Jeux olympiques, les championnats du monde, ça oui. Mais j'ai mal quand je regarde des compétitions parce que je repense avec nostalgie à tous les moments fantastiques que j’ai vécus. Quand je vois la présentation des athlètes, quand j’entends les cris du public… C’est tellement beau! Et c’est ce qui me manque le plus: être sur la piste, gagner, faire le show. Depuis que j’ai arrêté en 2017, je n’ai plus assisté au moindre meeting. Mais je me suis promis d’aller voir quelques compétitions l’année prochaine."

S’il se dit admiratif des exploits de sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce ("voir quelqu’un s’entraîner si dur à ce niveau pendant autant d’années, c’est très beau"), Usain Bolt déplore aussi la grave blessure dont a été victime Wayde van Niekerk, qu’il considérait alors comme son principal successeur. Aujourd’hui, c’est surtout Armand Duplantis, la véritable star du circuit. Même si, d’après Bolt, ce sont toujours les sprinters qui cristallisent l’intérêt du public. "Les gens aiment aussi les autres épreuves mais c’est autre chose quand il s’agit de l’homme le plus rapide du monde. C’est pour cette raison que le titre de champion olympique du 100m est si important."

Usain Bolt ne craint pas le jour où ses records du monde (9.58 et 19.19) seront battus. "Mon héritage se rapporte surtout aux titres olympiques, plus qu’aux records du monde. Les records sont faits pour être battus, et cela viendra bien un jour, mais peut-être pas maintenant ou dans les cinq ans à venir. Si cela avait dû arriver cette année, par exemple avec Noah Lyles sur 200m, cela se serait produit à Eugene, lors des derniers Mondiaux, sur une piste utra-rapide."

L’athlétisme était, dit-il, un chapitre de sa vie. Mais Usain Bolt, qui s’est essayé un temps au football, l’une de ses autres passions (il suit toujours assidûment les résultats de Manchester United), a bien l’intention d’en écrire d’autres, que le succès ou non soit au rendez-vous. C’est ainsi que sa famille est sa "priorité", souligne Bolt, et que la musique occupe actuellement une grande part de son temps libre.

"J’essaie toujours d’être le meilleur dans ce que je fais, que ce soit en tant que père de famille (Ndlr: sa compagne Kasi et lui sont les parents d’une petite fille, Olympia Lightning, et de jumeaux prénommés Saint Leo et Thunder), ou dans mes autres activités. Je me suis lancé dans la production musicale et j’espère un jour remporter un Grammy! J’ai aussi essayé de chanter mais je n’étais pas content du résultat. Je ne dois pas me mentir à moi-même: je n’ai pas ce talent-là."