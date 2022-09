Quand Tik Tok, Disney et FIFA s'invitent dans un petit club gallois grâce à Deadpool

En novembre 2020, l'Américain, connu pour ses apparitions dans Deadpool, Free Guy ou encore The Hitman's Bodyguard, a acquis Wrexham, petit club gallois qui évolue en National League anglaise (la D5), pour une somme avoisinant les 2,3 millions€. Il l'a fait avec Rob McElhenney, lui aussi acteur. Les deux hommes, moqués au départ vu leur connaissance limitée en football (ils ne savaient pas ce qu'était un hors-jeu), ont fait taire les critiques. Depuis la reprise, le nombre d'abonnements a triplé, au même titre que la popularité (internationale) du club sur les réseaux sociaux.

Inspiré par Sunderland Till I Die

L'idée est venue de McElhenney. Avant la crise sanitaire, celui qui joue dans It's Always Sunny in Philadelphia n'en savait pas plus du ballon rond qu'un père qui joue occasionnellement à FIFA sur la playstation avec son fils. Mais le lockdown a constitué un déclic. Sur conseil d'un ami, il a commencé à regarder Sunderland Till I Die, la série à succès produite par Netflix retraçant la descente aux enfers des Black Cats après la relégation de Premier League. Ont suivi: All or Nothing (un documentaire consacré à Arsenal), la série HBO dédiée à Diego Maradona...

McElhenney les a dévorées et s'est dit qu'il "achèterait bien un club". Vu les enjeux financiers, il a contacté Reynolds, qu'il n'avait encore rencontré qu'une seule fois lors d'un shooting photo, via Twitter. "Je pense que Rob (McElhenney) a d'abord pensé à mon gin comme sponsor", a rigolé Reynolds. "Puis, je lui ai dit: 'Et si on sautait de la falaise ensemble?'."

Le club "le plus malchanceux" grâce à un score de 38/50

Pourquoi et comment ont-ils atterri à Wrexham alors? Ils ont analysé toute une série de clubs du Royaume-Uni sur base de différents critères: les infrastructures, les supporters, l'histoire, les finances... Wrexham a obtenu le score le plus élevé avec 38/50. "Ça peut sembler ringard, mais nous voulions aussi choisir un club qui 'le méritait'", a détaillé Humphrey Ker, qui a joué le rôle de facilitateur pour les deux acteurs au moment du rachat et de sélection du club (il en est aujourd'hui le directeur exécutif). "Wrexham avait besoin de souffler, les supporters avaient besoin de souffler, et le constat vaut tout autant pour la ville en elle-même."

Il faut dire que depuis le début du siècle, les supporters de Wrexham sont programmés à l'échec. Ils ont dû endurer... Les anciens propriétaires, Alex Hamilton and Mark Guterman, ont dirigé le club tout droit vers un iceberg. Alors que leur blason, criblé de dettes (4,5 millions€), était au bord de la faillite, les fans ont le temps de quelques semaines pensé que Stephen Vaughan allait les sauver. Mais le mariage est tombé à l'eau. Une aubaine vu le passé douteux de l'homme d'affaires: il a été rattrapé par la justice pour fraude quand il était encore propriétaire de Chester City.

Les supporters ont décidé de prendre les choses en main eux-mêmes et ont créé le Wrexham Supporters Trust, une association de supporters qui a fini par sauver le club de la faillite. Notamment via l'action "donate a beer" ("faites le don d'une bière") qui encourageait les supporters à sortir de leur poche, chaque semaine, une somme équivalente au prix d'une pinte pour sauver le club.

Un documentaire, un sponsor prestigieux et l'ambition de redevenir un club pro

Entre-temps sur le plan sportif, Wrexham baigne en cinquième division depuis 2008, soit un échelon semi-professionnel. Indigne pour le troisième club le plus ancien de la planète (le plus vieux du Pays de Galles) qui a disputé des compétitions européennes durant les années 70, 80 et 90. Les Gallois ont même affronté Anderlecht en Coupe des vainqueurs de coupes en 1976.

L'ambition est logiquement de réintégrer la League Two (la D4), qui leur conférerait à nouveau le statut de club "professionnel". Reynolds et McElhenney ont tout mis en place pour réaliser cet objectif, optant par exemple pour Phil Parkinson en tant que coach. L'ancien milieu est considéré comme un maitre dans l'art de la montée. Et puis, le réseau social en vogue du moment, Tik Tok, est le sponsor principal de l'équipe. Reynolds n'a pas non plus manqué d'associer son gin à l'équipe. Le jeu vidéo FIFA a même intégré ce club dans la version 2022 du jeu (dans la catégorie "Reste du monde"). Du jamais-vu pour une écurie semi-professionnelle.

Wrexham a déjà atteint les playoffs à six reprises lors des 14 dernières années. La saison passée, ils ont échoué en demi-finale contre Grimsby Town (4-5). Les retombées économiques d'une éventuelle promotion en League Two seraient une récompense pour toute la ville. Sans compter que Disney a sorti le mois dernier, sur sa plateforme de streaming, les premiers épisodes de Welcome to Wrexham, un documentaire consacré au club. Les plus réticents avanceront probablement la proposition selon laquelle les deux acteurs ont toujours eu comme idée première la production d'un documentaire. Reste que le bien-être du club, des supporters et de la ville est au centre de leurs intérêts. Au même titre que la passion pure et simple du ballon rond.: "Il faudrait créer un patch pour cette addiction", a récemment déclaré Reynolds...