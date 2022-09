Les Pays-Bas l’emportent facilement en Pologne et gardent leur première place devant la Belgique (vidéo)

Après un début de rencontre marqué par la blessure rapide de Teun Koopmeiners, remplacé par Steven Berghuis (6e), les Pays-Bas géraient le round d’observation avant de se montrer dangereux les premiers. Sur un centre venu de la droite, Daley Blind se jetait mais ne parvenait pas à glisser la balle au fond (12e). L’ouverture du score néerlandaise arrivait une poignée de secondes plus tard lorsque Denzel Dumfries centrait devant le but et que Cody Gakpo poussait tranquillement le ballon dans les buts (14e, 0-1). Les Néerlandais contrôlaient la suite de la première période sans se créer de véritable occasion dangereuse.