Interrogé au micro de nos confrères de RTL sur ses sensations sur le terrain et sur sa situation avec le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti, Eden Hazard a répondu être conscient de "ce qu’il pouvait faire" et qu’il s’était bien senti sur le terrain. Il a aussi dit avoir envie de jouer plus, d’engranger plus de minutes afin d’arriver prêt à la Coupe du Monde. "Si je joue dimanche face aux Pays-Bas je serais le plus heureux... Ça a été des moments compliqués car il y a eu des moments où je veux jouer où je ne joue pas".

"Je me sens bien au Real Madrid, c’est juste que je ne joue pas, a affirmé Eden. Quand je joue, je joue bien. Je sais que je peux toujours faire plus mais comme je l’ai déjà dit, en prenant le rythme je redeviendrais le Eden Hazard qu’on a déjà connu".