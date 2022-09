(En direct) Belgique 2 - 1 Pays de Galles: la partie est relancée

À l’approche de la rencontre, les Diables (7 pts) sont aux talons des Pays-Bas qui pointent à 10 points. Le Pays de Galles est dernier avec un point. C’est le dernier match à domicile avant la Coupe du Monde et le premier match avec le nouveau maillot qui a fait polémique cette semaine.

Les compositions

Heureux de sa première sélection, le défenseur anderlechtois Zeno Debast profitera même ce soir de sa première titularisation en défense centrale aux côtés de Vertonghen et Alderweireld, une défense full Jupiler Pro League donc! Eden Hazard profite de la trêve internationale pour engranger du temps de jeu avec les siens, son frère n’est pas présent quant à lui tout comme Romelu Lukaku qui n’a pas été sélectionné.

Pays de Galles : Hennessey - Williams, Mepham, Rodon, Roberts - Norrington-Davies, Ampadu, Smith - Johnson, Moore, D. James

Une première enjouée lancée par De Bruyne

Les 5 premières minutes sont partagées, les 5 suivantes sont complètement dominées par la Belgique. Il ne suffit que d’une occasion pour permettre aux Diables de prendre l’avance. Sur une bonne contre-attaque, Kevin De Bruyne reprend la passe de Batshuayi en un temps, dans le petit filet droit du grand Hennessey qui ne peut que s’incliner.

Deux minutes plus tard, Carrasco se joue de son défenseur grâce à une double touche avant de centrer au point de penalty vers Tielemans qui reprend le ballon comme il peut, à côté du but. KDB tente sa chance une deuxième fois, d’en dehors du rectangle, mais ça passe au-dessus. Lancé en profondeur sur le côté gauche, il frôle le doublé mais croque sa frappe en face-à-face, qui est sauvée devant la ligne par un défenseur gallois. Dans la foulée, Batshuayi manque, lui aussi, sa reprise et l’envoie loin dans la tribune. De Bruyne, encore lui, profite d’une contre-attaque pour retenter sa chance aux abords du rectangle, son tir croisé s’arrête sur le poteau.

Hazard, auteur d’une bonne première, sort son crochet habituel et frôle aussi le poteau droit avec son tir. L’inévitable De Bruyne emmène le ballon de Meunier dans sa course et distille un caviar devant la ligne pour Batshuayi qui envoie le ballon dans les filets vides.

La première alerte galloise vient sur phase arrêtée, le coup franc bien botté arrive sur la tête de Rodon qui dévie vers les cages où Witsel, bien placé, dégage le ballon. Une deuxième tête arrive sur Courtois qui envoie la balle hors de danger.