Ronaldinho : « J’espère qu’Eden Hazard reviendra à son vrai niveau »

En visite au Standard

Il était d’ailleurs déjà passé dans notre pays pour présenter son vin. Une expérience qui s’est résumée à un passage éclair. "C’est passé trop vite", concède-t-il.

Cette fois-ci, il aura un peu plus de temps. Son petit tour du royaume a débuté à Liège. Ronaldinho est arrivé mardi et était à l’Académie Robert Louis-Dreyfus ce mercredi matin pour visiter les installations du Standard. "Et je peux dire que tout y est réuni pour bien se préparer."

Le Standard n’avait rien d’une grande inconnue pour l’ancien du PSG, du Barça et de l’AC Milan. "Je connais bien le club. Des amis à moi ont même joué ici. Victor Valdes (NDLR : ancien gardien de Barcelone, vainqueur de la Coupe avec les Rouches), par exemple. Je suis content d’apprendre à connaître ce club et son stade."

Vanhaezebrouck coach de R10

Il n’a toutefois pas foulé la pelouse de Sclessin. Ambassadeur de la société de paris Circus, Ronaldinho rechaussera les crampons ce mercredi soir à 19h30 à la Ghelamco Arena de Gand. "C’est bien de remonter sur le terrain. J’ai arrêté depuis un moment donc il n’est pas facile de jauger mon niveau actuel. Je continue de participer à quelques matchs de temps en temps. Je suis toujours heureux avec un ballon et j’espère vivre une belle soirée avec de nouveaux amis."

Plus de 17 000 tickets (gratuits) ont déjà trouvé preneur. Des réservations sont encore possibles mercredi en matinée. La Circus Cup sera également diffusée sur Eleven.

Le Standard et La Gantoise ont recruté des légendes de leur passé pour un duel de gala. Chez les Rouches, on retrouve des joueurs comme Legear, Edmilson senior, Van Damme, Carcela, Mpoku ou encore Onyewu. Schepens portera le brassard gantois et a convaincu Herpoel, Borkelmans, Lombaerts, Mido, Fadiga et Jbari de défendre les couleurs des Buffalos. Ronaldinho jouera 20 minutes dans chaque camp. "Et comme numéro 10", lance-t-il. Hein Vanhaezebrouck et Helmut Graf, les coachs des deux équipes, sont prévenus. "Je continue d’aimer jouer. Beaucoup d’éléments de mon passé de joueur pro me manquent mais j’ai toujours trouvé mon plaisir dans le jeu. Les trophées, on les gagne en travaillant."

La Belgique peut aller loin au Qatar

Les Brésiliens l’ont appris à leurs dépens en 2018 lorsqu’en quart de finale, la Belgique a fait déjouer les plans de Neymar et compagnie. Une victoire historique (2-1) pour notre pays. "Tout le monde se souvient du match. De la force de la Belgique, de leur manière de jouer. C’était une surprise car on voyait le Brésil favori de ce match et même du tournoi. Ce n’était pas le premier bon match des Belges ces dernières années."

Vivra-t-on la belle cette année au Qatar ? Ronaldinho ne l’avoue pas mais il préférerait éviter nos Diables. "J’espère une belle Coupe du monde pour les deux nations mais je veux que le Brésil soulève le trophée. Nous avons une équipe bien équilibrée. Avec des jeunes, des joueurs expérimentés et surtout beaucoup de talent. Il faudra que l’équipe tourne bien pour y parvenir. Les Belges peuvent aller loin et faire une grande Coupe du monde. J’aime beaucoup leur manière de jouer. Après, gagner une Coupe du monde est compliqué. Beaucoup d’équipes ont leurs chances."

On lui a demandé s’il aimerait échanger un joueur de la Seleçao avec un Diable. Un jeu auquel il n’a pas souhaité se prêter. "En fait, j’en prendrais plusieurs mais je mettrais aussi quelques Brésiliens dans votre équipe (rires)."

Hazard, De Bruyne et les Milanais

Ronaldinho connaît tous les joueurs de notre sélection. "Devant ma télé, hein", précise-t-il. "Et trois de vos internationaux (Origi, Saelemaekers et De Ketelaere) jouent dans mon ancien club, l’AC Milan. Le fait d’avoir trois joueurs chez le dernier vainqueur du Scudetto et dit long sur la qualité de votre sélection."

Son préféré ? Kevin De Bruyne. "Pour son style. OK, ce n’est pas un dribbleur comme Eden Hazard mais il a une très belle technique ballon aux pieds. C’est un grand joueur. Eden Hazard est le Belge qui me ressemble le plus. Dans sa technique, sa manière de rester debout. Il est trop fort."

La situation du numéro 7 du Real Madrid attriste l’ancien numéro 10 du FC Barcelone. (Il fait un petit bruit avec sa bouche et baisse la tête) « Vous savez, le football est comme ça. J’espère que les choses iront pour lui. J’espère qu’il retrouvera son niveau. Et je ne parle pas que pour moi. Tous les amateurs de football veulent voir un joueur avec autant de qualités évoluer à son vrai niveau. »