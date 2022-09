Une journée sans bavure à Bruxelles

Trente-cinq jours après son dernier succès (sur le synthétique de Saint-Trond), le Sporting a retrouvé le goût de la victoire en Pro League avec son score le plus large de la saison. Mais il serait faux de croire que c’était un Anderlecht des grands soirs. Il y a eu plus d’efficacité que d’extase ce dimanche. Ce qui ne va pas forcément déplaire à Felice Mazzù. Il a vu une équipe qui a joué en bloc, qui s’est battue et qui a donc su concrétiser ses quelques occasions. On ne peut pas encore écrire que son RSCA est guéri mais il a au moins éloigné la crise après une semaine réussie entre Bucarest et le Lotto Park.

L’autre grand point de satisfaction pour le coach, c’est l’identité des joueurs décisifs. Il y a d’abord eu Verschaeren, sur courant alternatif depuis des semaines mais qui a enfin réussi un match en le commençant. Son but ressemblait à une récompense même s’il l’a étonnamment fêté avec très peu d’entrain.

Murillo et Refaelov, qui donnaient l’impression de tirer la langue après un bon début de saison, ont aussi pu prouver leur importance. Le Panaméen a donné deux passes décisives... de la tête (pour Verschaeren puis pour Ashimeru). À chaque fois avec une subtilité remarquable.

Et l’Israélien a lui aussi donné un assist avant de provoquer puis d’inscrire un penalty à l’entrée du dernier quart d’heure. Une action où l’arbitre Nathan Verboomen avait d’abord sifflé une simulation en donnant un carton jaune. Une phase rare à l’ère du VAR mais que la vidéo a justement corrigé après... 4 minutes et 8 secondes d’analyse.

Une trêve sereine

Dimanche, le Lotto Park n’a douté que 120 secondes, quand Selemani a inscrit le but du 2-1 sans le savoir grâce à un dégagement assez incompréhensible de Hoedt dans le grand rectangle. Le rebond sur le visage du Coutraisien a empêché Van Crombrugge d’enchaîner une seconde clean sheet. Mais le 3-1 est tombé quasi dans la foulée avec le tout premier but en mauve de Vertonghen. Le Diable n’avait plus marqué depuis le 3 décembre 2020, avec Benfica en Europa League.

On n’a quasi écrit que du positif et nous voilà à la fin du papier. Il y avait longtemps que ce n’était plus arrivé à Anderlecht.

Les deux semaines avant la réception de Charleroi pourront se dérouler dans la tranquillité. La journée de lundi sera uniquement celle de Michel Verschueren, dont les funérailles auront lieu à Grimbergen en fin de matinée.

Les photographes n’auront pas besoin de passer par Neerpede pour guetter les signes d’une crise à chaque arrivée de voiture.