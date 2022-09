Retour fracassant de Marquez, Quartararo au tapis

Un fait de course que l’Espagnol regrette. "J’ai pris un très bon départ par l’extérieur au premier virage et ça a fonctionné. Au virage 3, avec le pneu froid, il y a eu un mouvement devant moi entre Bastianini et Espargaro et ça a été l’effet domino, malheureux, incontrôlable, Fabio n’a pas eu le temps de réagir." Quartararo s’est relevé avec quelques brûlures et beaucoup de déception. "On n’a rien pu faire. C’est douloureux de voir fondre toute l’avance au championnat. Je n’ai plus de joker, c’est comme ça et on tourne la page pour le Japon."

La bonne nouvelle pour Quartararo c’est que Bagnaia n’a fini que deuxième, battu dans le dernier tour par Bastianini qui a signé sa quatrièmevictoire et privé son futur équipier de cinq points supplémentaires. Troisième, Espargaro remonte lui à 17 points de la tête du classement provisoire. Fameux retour Monsieur Marquez.