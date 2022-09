Les Diables donnent leur avis sur leur nouvelle tenue: “Si on performe, on dira que c’est un beau maillot”

Celui-là même qui avait fuité dès la fin août. Toujours dessiné par Adidas, qui a succédé à Burrda comme équipementier de la Belgique après le Mondial 2014.

C’est une question de goût, et c’est donc forcément subjectif, mais ce nouveau look avec des flammes tricolores sur les manches et les chaussettes a suscité une flopée de commentaires négatifs, voire ironiques, sur les réseaux sociaux.

Thomas Meunier s’en était déjà gentiment moqué, le 2 septembre dernier, en s’affichant avec une chemise rouge bordée de flammes noires, et ce message : "Prêt pour la Coupe du monde".

On est assez loin du côté vintage qui avait plutôt séduit au Mondial 2018 ou de la fameuse "trace de pneu"qui traversait la vareuse belge de l’Euro 2020.

Un communiqué de l’Union belge a justifié cette touche "diabolique", ce lundi : "Le maillot affiche une impression de flammes dynamique et graphique sur les deux manches. Il s’agit d’une réflexion directe des éléments qui sont relatifs aux Diables rouges ainsi qu’aux Red flames et d’un rappel adressé aux adversaires de ce à quoi ils doivent s’attendre lorsqu’ils jouent un match face à une équipe belge."

Du côté d’Adidas, on nous a répondu ce lundi : "C’est normal que les gens aient leur propre opinion, surtout sur des produits tels que les maillots nationaux, avec lesquels le public a un lien émotionnel fort. L’expérience nous montre qu’un kit plus‘original’ entraîne des réactions plus extrêmes, bonnes ou mauvaises."

"Ce n’est qu’avec le temps que l’on saura dire si les fans l’aiment ou pas. Les critiques et réactions lues sur les réseaux sociaux sont intrigantes dans la mesure où le grand public n’a pas encore eu l’occasion de porter ou de sentir ces nouveaux équipements."

Et les joueurs, qu’en pensent-ils ? "C’est vrai qu’il est un peu spécial avec les flammes mais il faut le voir en vrai, le rendu est différent", a expliqué Dodi Lukebakio, sourire en coin, ce lundi à Tubize.

Même mimique sur le visage de Youri Tielemans : "C’est un avis personnel, c’est un style… Ce sera à nous de performer dedans. Si on performe bien, on dira que c’est un beau maillot."

Pour le public, il en coûtera 139,99 € pour l’officiel et 89,99 € pour la version dérivée.