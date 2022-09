Edward Still doit trouver des réponses

La trêve pour apaiser les esprits

La trêve ne fera pas de tort. Elle permettra un retour au calme, en interne, et une analyse à froid. En congé ce lundi, les joueurs se retrouvent en comité restreint dès mardi, sans la dizaine d’internationaux partis rejoindre leur équipe nationale dès hier. "On a par moments senti un manque de confiance, une peur de mal faire. Ce n’était pas le Charleroi que l’on voit habituellement, surtout à domicile où on montre généralement du caractère", s’interrogeait encore Knezevic.

Edward Still, lui, a été traversé par mille questions, mille émotions. Son équipe ne méritait pas grand-chose en première mi-temps mais bien un point sur ce qu’elle a montré en seconde. Patiemment, tant bien que mal, elle a comblé un retard de deux buts et semblait partie pour arracher la victoire avant de se faire naïvement piéger par son enthousiasme.

À l’heure actuelle, que les choses soient claires, la position de Still n’est pas remise en doute. Mais il doit trouver des réponses aux questions que tout le monde se pose, y compris sa direction. Comment encaisser moins ? Comment faire progresser ses joueurs, son équipe, et régénérer la confiance ? Comment retrouver des certitudes et de la sérénité, principalement défensives ? Et comment être plus fort offensivement malgré douze buteurs différents et un Badji enfin décisif alors que Descotte a encore été lancé sur le flanc ?

Hors Top 8 momentanément, Still sent-il la pression monter ? "Ces défaites me rajoutent de la pression mais tout le club est sous pression, a-t-il déclaré. L’an passé, on était irréprochable face aux petits et on avait plus de difficultés face aux grands. Là, ça sera peut-être l’inverse. Il y aura peut-être un très bon Charleroi pour aller gagner à Anderlecht puis face au Standard."