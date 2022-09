Dans les temps des records

Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, en est conscient : "Kevin a marqué beaucoup de buts la saison dernière mais, cette année, il s’agit plus de passes décisives." Avec l’arrivée d’Erling Haaland, De Bruyne est revenu aux sources de son jeu et il ne fait désormais qu’enchaîner les passes décisives. Son total de la saison s’élève déjà à huit, en dix apparitions. Il y en a eu deux en Ligue des champions – dont celle pour John Stones, mercredi contre Dortmund – et six en Premier League – dont trois rien que pour Haaland.