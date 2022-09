Bodart - 7,5

Deux interventions aériennes et surtout une sortie à point nommé dans les pieds de Skov Olsen en première période. Il est présent sur une nouvelle tentative de Skov Olsen à cinq minutes du terme.

Dussenne - 7,5

Souvent bien placé, le capitaine a réussi deux interceptions bien senties avant le repos. Il s’est fait une frayeur sur une intervention dans la surface qui était finalement licite.

Bokadi - 7,5

Toute grosse prestation du Congolais qui n’a pour ainsi dire rien raté. Souverain face à Yaremchuk, il a bien contenu Jutgla après sa montée.

Cimirot - 7

Aligné à un poste inhabituel, il a herché ses marques durant le premier quart d’heure durant lequel il est souvent rentré sur son pied droit. Pour le reste, il a été assez discipliné rendant une copie plus qu’honorable.

Dewaele - 7,5

Positionné plus haut en possession, le latéral droit a posé des soucis aux Brugeois. Sur la phase du 1-0, il amène bien le surnombre sur le flanc

Raskin - 8,5

Accrocheur dans tous les sens du terme, le Liégeois, orphelin de Cimirot, a abattu un travail colossal. Il a été récompensé par une passe décisive pour Balikwisha.

Balikwisha - 8,5

Depuis longtemps, le reproche qu’on lui adressait en interne était son manque d’efficacité. Balikwisha a choisi le match idéal pour débloquer son compteur assist. Il a parfaitement combiné dans les petits espaces avec Zinckernagel, Amallah et Dragus mettant à mal la défense brugeoise. Une prestation ponctuée d’un superbe but.

Amallah - 8,5

Une aisance technique qui a fait la différence à plusieurs reprises sur des séquences importantes pour les Rouches. Une grosse occasion juste avant la demi-heure. Il a un pied dans le 3-0.

Dönnum - 7

Discipliné tactiquement sur un flanc gauche inédit, le Norvégien s’est mis au diapason de ses équipiers s’arrachant sur tous les ballons.

Dragus - 7

Une belle occasion à la 20e, le Roumain a été précieux dans les petits espaces combinant parfaitement bien avec les trois offensifs au profil technique alignés derrière lui.

l’homme du match: Zinckernagel - 8,5

On savait que le Danois était un joueur de qualité, on l’avait déjà vu lors de sa montée au jeu à Saint-Trond mais face aux champions brugeois, il a déposé sa carte de visite. Sur le premier but, il fait parler sa classe avec une frappe sensationnelle avant de laisser place à sa palette technique sur le 2-0.

Deila - 8,5

Certains l’auront sans doute pris pour un fou à la vue de son 11 de base mais le plan du Norvégien a fonctionné à merveille. Ses quatre techniciens offensifs ont rendu fous les Brugeois.

Club Bruges

Mignolet - 5

N’est pas coupable sur les buts encaissés, mais il n’a pas non plus sauvé son équipe. Il a joué son rôle d’ancien en sermonnant Sylla.

Odoi - 5

C’est lui qui devait réaliser la première passe, à la relance, et ça n’a pas été grandiose. Défensivement, il a été pris de vitesse, sans être non plus excessivement mauvais.

Mechele - 6

Au niveau, comme à son habitude. Il a toutefois manqué de caractère face à ses opposants. Il aurait pu prendre plus d’initiatives. Match correct.

Sylla - 4

Très bon jusqu’à son altercation avec Dragus (61e). Dans la foulée, il s’est fait manger par Zinckernagel, pour le 2-0, puis a pété les plombs. Ses erreurs ont mis fin au temps fort et aux espoirs des Brugeois.

Meijer - 5

Ses centres n’ont rien apporté, il s’est retrouvé bloqué sur son flanc gauche.

Skov Olsen - 5

Au lieu de rentrer dans l’axe, il a souvent débordé. Mais son pied droit n’a pas été précis. Il n’a pas non plus assez aidé Odoi dans ses tâches défensives.

Onyedika - 5

Noyé dans l’entrejeu, il a été en retard dans ses interventions. Une ou deux passes tranchantes vers l’avant, mais c’était vraiment tout.

Nielsen - 6

D’abord aligné dans l’axe, il a été replacé à la pause sur le côté gauche. Il a bien profité des espaces, à l’image du penalty finalement annulé. Il semblait toutefois manquer d’énergie par moments.

Vanaken - 5,5

Chemin inverse, il a commencé sur la gauche, avant de retrouver l’axe. Là aussi, c’était mieux. Notamment grâce à sa présence pour la réception des centres. Deux tentatives très dangereuses.

Sowah - 5

Il a pressé, parfois même trop et de manière isolée. Mais surtout, il n’a jamais dribblé ou déstabilisé la défense locale. Il a demandé à Odoi de jouer avec lui davantage dans les espaces, sans réussite.

Yaremchuk - 4

Ses coéquipiers l’ont très peu trouvé et lorsqu’il a touché le ballon, il s’est montré brouillon techniquement. Il n’a pas rempli son rôle de pivot. Très peu de danger. À sa décharge, les centres n’étaient pas de grande qualité.

Jutglà - 5,5

Monté au jeu pour dynamiter l’attaque flandrienne, il a eu peu de ballons. Quelques centres aériens inexploitables. Sa vitesse aurait pu faire mal.

Hoefkens - 4

Tactiquement, il s’est fait surprendre par Deila. Il a corrigé le tir en seconde période, en inversant les places de Vanaken et Nielsen. C’était mieux, mais pas assez. Il a pris sa première leçon.