Il n’aura d’ailleurs pas fallu attendre la finale de ce dimanche pour faire sauter les bouchons. Troisième hier, le duo belge du clan WRT profitait de la très mauvaise qualification de Timur Bogulavskiy, 19ème sur la Mercedes partagée avec Raffaele Marciello remonté 7ème, pour décrocher la timbale. “C’est incroyable,” s’exclamait Charles Weerts dédiant cette nouvelle couronne à son papa. “C’était son anniversaire il y a deux jours. Voici mon cadeau un peu en retard.”

Une couronne que la redoutable paire allait fêter aujourd'hui de la plus belle des manières, en s’imposant dans les derniers hectomètres grâce à un pari très audacieux à mi-course des pneus slicks alors que la piste était encore bien mouillée après une grosse averse tombée avant le départ. Retombé au 6ème rang à 38 secondes de la Mercedes du leader russe, l’Aubelois de 21 ans allait nous offrir une remontée d’anthologie pour s’imposer au sprint. Certainement une des plus belles des 45 victoires en R8 LMS de WRT. “J’ai appris qu’il ne fallait jamais douter de la stratégie de nos ingénieurs,” souriait Charles, ravi de l’excellent pari pneumatique gagné. “Lors des premiers tours, j’ai dû me battre pour rester en piste, mais sur les deux dernières rondes, j’étais neuf secondes plus vite.”

Un quinzième succès en GT permettant à Dries de battre le record partagé jusque-là avec son grand frère Laurens.

Restés en pneus pluie, Aurélien Panis et Patrick Niederhauser offraient le doublé à la marque aux anneaux, Raffaele Marciello déçu par son troisième rang alors qu’il avait cédé le relais en tête avec huit secondes d’avance se consolait avec le titre absolu mêlant les championnats Sprint et Endurance avant la finale de Barcelone dans deux semaines.

Le week-end aura été particulièrement fructueux pour le clan noir jaune rouge puisque samedi la pile puis la victoire étaient revenues à Ulysse De Pauw sur la Ferrari partagée avec Pierre-Alexandre Jean.

“Deuxième pôle et deuxième succès absolu de l’année,” jubilait le déjà champion Silver perdant le lendemain son podium au championnat absolu suite à une mauvaise qualification de son équipier français ne leur permettant pas de marquer la moindre unité.

Week-end à oublier pour Valentino Rossi et Fred Vervisch, hors des points samedi et contraints à l’abandon hier (on devrait les retrouver ensemble sur une BMW M4 WRT en 2023), et mitigé pour les jeunes Gilles Magnus et Nicolas Baert glanant une unité avec une remontée jusqu’au 9ème rang dimanche.

Pas de titre en Pro-Am par contre pour Louis Machiels (son équipier Andrea Bertolini a commis une erreur) et un accrochage dans le premier tour pour Adrien De Leener qui voudra oublier cette saison au plus vite.

Tout le contraire de Charles Weerts et Dries Vanthoor...