«On n’en fait plus comme Mister Michel»

À son point de presse, Felice Mazzù a témoigné son respect à Verschueren. "Anderlecht perd son âme", dit le coach du Sporting. Depuis l’Angleterre, son prédécesseur Vincent Kompany ajoutait, sur Facebook : "Le club continue de bâtir sur son héritage. Mister Michel était unique en son genre. Un manager de club dévoué, intelligent et incisif et, par-dessus tout, un fidèle serviteur des valeurs fondamentales du club. On n’en fait plus des comme ça. C’est un honneur d’avoir joué pour le RSCA sous sa direction."

Anderlecht veut rendre hommage à Verschueren dans le match de ce soir. Si l’UEFA le lui autorise, le Sporting jouera avec des brassards noirs. Ce sera toutefois impossible d’organiser une minute de silence. Mais à l’occasion du match de dimanche contre Courtrai, un grand hommage sera organisé.